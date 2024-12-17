'Есть один выход': 51-летняя Руслана рассказала о сорванной беременности и почему не имеет детей

Певица Руслана Лыжичко, известная победой на Евровидении 2004, раскрыла, что за свою жизнь много раз пыталась забеременеть, но все заканчивалось неудачно. В свой 51 год она не оставляет надежд, что все же родит "свою копию", ведь есть еще один выход в запасе. Его певица отказалась объявлять.

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Артистка также напомнила, что имела выкидыш еще в 2010 году. Как она рассказала в интервью Славе Демину, причиной стало то, что она не последовала советам врачей и сильно утомляла свое тело спортом и другими активностями. Тогда Руслана была только на трехнедельном сроке беременности.

"Это был очень-очень короткий срок. Это было в 2010 году. Был первый мой ЭКОпротокол, и я очень благодарю врачей. Это фантастические врачи. – рассказывала певица. – Я не до конца тщательно все это соблюдала – все равно истощалась, заигрывала с природой. А нельзя так. И мне однажды в глаза зарядили и сказали: "Ты если бы очень хотела, ты бы забеременела. А если ты не забеременела, значит, ты не так хотела".

Руслана до сих пор не может забеременеть, но не чувствует того, что такова ее судьба. Певица борется до конца и утверждает, что не использовала последний шанс стать мамой. Какой именно – она не разглашает, но утверждает, что это не усыновление и суррогатное материнство.

"Есть один маленький выход из этого положения, и он остается. Поэтому я спокойна, – отметила знаменитость. – Мы говорим о том, что будет копия Русланы".

В то же время, причин невозможности стать мамой она не знает. Утверждает, что проблем со здоровьем нет, но попытки не оставляет.

"Много раз я пробовала беременеть. Мы не знаем почему (не получалось. – Ред.), потому что проблем у меня нет со здоровьем вообще никаких. Возможно где-то были стрессы, возможно истощение... Мы хотели детей и я много делала попыток для этого. Это и ЭКО, и естественный путь. ЭКО было многовато, уже даже критически многовато. Врачи говорили: "Пожалей себя, потому что это очень плохо может повлиять на твое здоровье". Я все одного упорно говорила "давайте", потому что если у тебя нет ребенка – ты не нужен природе. Природа тебя создала, чтобы ты создал такого же человека", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Руслана поразила "дикими танцами" на Нацотборе на Евровидение 2024. Артистка исполняла песню "Дикие танцы", которая и помогла ей занять первое место 20 лет назад.

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