41-летняя "девушка Бонда" Куриленко показала естественную красоту. Фото

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала фото, сделанное во время съемок. Звезда позировала с собранными волосами, а на лице у нее практически не было косметики.

Соответствующую публикацию знаменитость выложила на своей странице в Instagram. Она появилась с заплетенными в две косички волосами и майке пастельного цвета. Актриса сфотографировала сама себя, улыбаясь и уверенно глядя при этом в кадр (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"На работе", – лаконично подписала кадр Куриленко.

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Фанаты были в восторге от увиденного, поэтому не пожалели комплиментов для звезды. Пользователи отметили, что ее естественная красота просто покорила их.

"Ты прекрасна!", "Невероятная", "Просто Дива!", "Привет, красавица", – написали они.

Коротко о знаменитости:

Ольга Куриленко – украинская и голливудская актриса и модель. В восемнадцать лет появилась на обложке журналов Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue.

Первый опыт в кино – главная роль в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" французского режиссера Дианы Бертран. Приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", и в том же году снялась в фильме "Змий".

В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко вышла в свет в элегантном платье, которое актуально в этом сезоне. Свой образ она подчеркнула насыщенным оттенком красной помады. А также Куриленко дополнила вечерний наряд маленькой сумочкой с ярким принтом и элегантной укладкой.