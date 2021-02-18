40-летняя Пэрис Хилтон впервые выходит замуж

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон выходит замуж за своего бойфренда, бизнесмена Картера Реума.

Так, о помолвке знаменитость сообщила на личной странице в Instagram, опубликовав трогательное видео с празднования своего дня рождения, во время которого ей сделали предложение. В подписи к публикации Хилтон заявила, что ответила заветное "да" своему любимому (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На ролике Хилтон позирует в объятиях жениха. Она предстала в длинном белом платье с экстремальным разрезом. Реум примерил светлый элегантный костюм.

"На мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. Пока мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня в пляжный домик, украшенный цветами, и встал на одно колено. Я сказала да, да навсегда. Нет никого другого, с кем я бы хотела провести вечность", – написала Пэрис.

Как сообщает издание Hello, Реум подарил Хилтон кольцо с крупным бриллиантом от Жана Дуссе, правнука Луи Картье.

Напомним, избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Хилтон и Рэум впервые заметили вместе в январе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками откровенным фото. Так, на нем знаменитость позировала полуобнаженной, сидя на полу среди алых роз.