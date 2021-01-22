Пэрис Хилтон показала себя в юности и рассказала о буллинге в школе

Американская актриса и певица 39-летняя Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками архивным фото со школы и рассказала, как над ней издевались ее сверстники.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Так, артистка позировала в футболке и облегающих брюках (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Образ Хилтон дополняли кепка темного цвета и макияж "smoky eyes". По словам актрисы, кадр был сделан после ее возвращения из закрытой школы-интерната Provo Canyon в штате Юта.

Знаменитость отметила, что видит боль в глазах на этом фото. Тогда она чувствовала себя ужасно, но делала вид, что все в порядке, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний.

Напомним, Пэрис Хилтон – американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер. Также бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – крупнейшей в мире сети отелей "Hilton Hotels".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пэрис Хилтон рассказала о насилии, которое она пережила в подростковом возрасте в школе-интернате в Юте (США).