Певица ONUKA во второй раз стала мамой и показала трогательное фото с младенцем

Известная украинская певица и солистка электро-фолк-группы ONUKA Ната Жижченко во второй раз стала мамой. Исполнительница скрывала свою беременность, поэтому новость о пополнении стала для фанов приятным шоком.

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Радостным известием 38-летняя звезда поделилась на личной странице в Instagram. Она показала поклонникам трогательное фото с малышом.

Кадр, очевидно, был сделан еще в роддоме. На нем можно увидеть крошечную руку ребенка, которая охватила указательный палец звездной мамы.

Жижченко не стала скрывать пол своего второго наследника и даже рассекретила имя. Это девочка, и ее назвали Линой.

Это второй ребенок артистки от музыканта и сооснователя группы ONUKA Евгения Филатова. Пара в браке с 2016 года.

14 мая 2020 года у звездный родителей родился их первенец – сын Александр. Теперь у него появилась сестренка Лина.

Семью музыкантов поспешили поздравить с пополнением их фанаты, а также другие знаменитости. Очевидно, что пара скрывала беременность не только от поклонников, но и от коллег, поскольку новость о рождении дочери стала удивлением для многих из них.

В частности, Джамала прокомментировала: "Я так и думала, но все стеснялась спросить. Вы молодцы! Кайф! Поздравляю". Также свои поздравления под постом оставляли Юлия Санина, Дмитрий и Ирина Монатик, Наталья Денисенко и другие украинские артисты.

Отметим, 29 июня этого года также стало известно о том, что во второй раз стала мамой всемирно известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл. У 53-летней звезды родился сын, которого, вероятно, родила суррогатная мать. Все подробности – в нашем материале. А 30 июня о пополнении сообщила украинская модель Алла Костромичева. У нее родилась дочь.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украино-американский хореограф Макс Чмерковский, который также был главным героем первого сезона украинского "Холостяка", впервые показал лицо своего новорожденного сына. Малыш появился на свет 18 июня этого года.

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