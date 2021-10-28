"Превращаюсь в шарпея": Каминская рассказала о неожиданном последствии COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Люди
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Слава Каминская рассказала, как у нее проходит COVID-19

Украинская певица Слава Каминская пожаловалась, что после заражения коронавирусом "начинает превращаться в шарпея". Такую неожиданную реакцию при COVID-19 дали инъекции красоты, к которым прибегала бывшая участница поп-группы "НеАнгелы".

Соответствующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram 28 октября, спустя два дня после того, как обнародовала позитивные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в сторис женщина показала, что вместе с сыном и дочкой выходила на улицу и была на детской площадке (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

"Расскажите, плиз, как инъекции ведут себя при "ковиде"? Мне кажется, я начинаю превращаться в шарпея. И вообще как-то странно эмоционально себя ощущаю", – написала знаменитость.

Видео дня

Она предположила, что ее психологическое состояние может быть связано с бездельем. "А может и побочка", – отметила певица.

Каминская также рассказала, что "ужасно тупит, ленится, кашляет и дуреет". У своих подписчиков артистка спросила, как у них проходил COVID-19.

Слава Каминская рассказала, как инъекции красоты ведут себя при коронавирусе
Скрин страницы в Instagram

В комментариях на сообщение о том, что филлеры отекают на лице во время коронавируса, звезда с юмором ответила: "Я не отекаю, но превращаюсь в курагу".

Комментарии к посту

В этот же день она сняла на камеру, как гуляла по улице и на детской площадке. Женщина при этом постоянно поправляла и опускала маску на лице.

Каминская на улице после заражения COVID-19
Звезда пошла на детскую площадку

Отметим, что о своей болезни Каминская сообщила 26 октября в сторис.

"Я была уверена, что Бетменша, но что-то пошло не так", – пошутила артистка.

Она добавила, что, оказывается, кашляла не потому, что курила электронные сигареты.

Каминская также рассказывала, что не ощущает вкус еды и очень слабо различает запахи.

COVID-19 у Каминской

  • Слава Каминская – 37-летняя исполнительница, экс-участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Instagram-блогер.

  • Выпустила капсульную коллекцию для женщин 69 BY SLAVA KAMINSKA совместно с дизайнером Эльвирой Гасановой.

  • В 2014-м вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. В том же году у пары родился сын Леонард, а в следующем – дочь Лаура. 1 июля 2019 года супруги развелись.

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