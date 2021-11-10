35-летняя жена Остапчука пожаловалась, что ее заставляют завести ребенка

Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина поделилась проблемой, с которой она столкнулась в последние годы. 35-летнего нотариуса начали хейтить за то, что она еще ни разу не рожала и советовать сделать это как можно скорее.

Известный блогер поделилась, что пытается не обращать внимание на злых комментаторов, ведь решение о пополнении в семье должны принимать только двое. Именно так прокомментировала ситуацию с хейтом Кристина, когда журналисты Зіркового шляху брали у нее интервью.

"Я часто слышу в свою сторону: "Как так, ей уже почти 35, а она до сих пор не родила". Старая роженица и все такое. Я считаю, что каждый самостоятельно пишет свою историю жизни и решает, когда ему нужно рожать", – рассказала супруга Владимира Остапчука.

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Для нее недавняя новость о беременности 23-летней невесты юного певца Романа Сасанчина является доказательством того, что каждая пара приходит к этому решению в разный возрастной период.

Кристина не одобряет комментарии о том, что будущие родители слишком неопытны, чтобы воспитывать ребенка. В то же время она не понимает, почему подписчики заставляют ее рожать в 35 лет, если она к этому еще не готова.

Молодая женщина планирует жить своей жизнью, а не той, что ей навязывают хейтеры. Она также советует каждой паре не обращать внимание на мнение окружающих, а прислушиваться к своему сердцу.

Отметим, что супруги Владимир и Кристина уже не раз обсуждали пополнение в семье. Телеведущий рассказал, что они с женой планировали назвать дочь Валентиной, а об имени для мальчика еще не думали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что семья Остапчуков строит собственное жилье в элитном коттеджном городке. Дом будет иметь два этажа, панорамные окна и собственный двор.