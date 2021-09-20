У озера и с панорамными окнами: появилось видео дома Остапчука и его жены. Эксклюзив

Ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" на телеканале "Україна" Владимир Остапчук со своей женой Кристиной показали, как выглядит их будущий дом. Пара посетила площадку, где сейчас идут строительные работы.

С эксклюзивного видео от телеканала "Украина" OBOZREVATEL стало известно, что это двухэтажный коттедж с собственным двором. На видео счастливая пара гуляет по улочкам, застроенными современными домиками, держась за руки (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца страницы).

Владимир и Кристина не разглашают, где именно будет находиться их новое жилье. Однако редакция OBOZREVATEL сделала предположение, что это коттеджный городок "Zoloche" под Киевом.

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Это первый квартал, построенный в едином архитектурном ансамбле. Там есть огромный парк Rengers с дорожками для прогулок, футбольным полем, веревочным парком, скалодромом и тиром для стрельбы из лука. На территории также расположен детский летний лагерь с разнообразной программой в стиле вестерн.

На своей странице звезды пообещали, что будут делиться всеми деталями строительства, ведь для них это важный этап в жизни. Также супруги предположил, что заедут в новый дом уже следующим летом.

На территории установлена видеокамера, поэтому владельцы могут в режиме онлайн наблюдать за рабочими. По словам Кристины, коттедж уже утепляют.

Напомним, что Владимир Остапчук уже два года ведет музыкальное шоу "Маска" на канале Украина. Со своей женой Кристиной Горняк они познакомились летом 2019 года, а уже в октябре 2020 пара поженилась.

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