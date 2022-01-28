Рианна в спортивной куртке и элегантных туфлях показала, как сочетать несочетаемые вещи

Певица Рианна вышла в свет в необычном образе изнесочетаемых, на первый взгяд, вещей – дутой спортивной курточке, мини-юбке и аккуратных туфлях на шпильке с завязками в греческом стиле. В таком виде 33-летняя бизнесвумен отправилась на свидание со своим парнем, рэпером A$AP Rocky.

В экстравагантном луке знаменитость застали 28 января в Нью-Йорке (США) после свидания. Пара как раз возвращалась из французского ресторанчика, когда попала в объективы. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядел смелый образ иконы моды Рианны.

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Звезда сделала акцент на миксе стилей и популярном в этом году синем цвете. Яркой была не только курточка певицы – под ней видно низ юбки из пушистой ткани зеленого оттенка.

Артистка придерживала рукой меховой полосатый шарф, небрежно накинутый на плечо. Выбор обуви был довольно неожиданным, ведь Рианна надела классические туфли молочного оттенка с вытянутым носком и завязками.

Интересно, но лук выглядел довольно гармонично. Большую роль в этом сыграли белые линии, которые повторялись на разных элементах. Они были на курточке и шарфике, похожие линии образовывали и завязки туфлей, подчеркивающие ноги певицы.

В то же время A$AP Rocky выбрал сдержанный образ темного цвета с теплой курткой и балаклавой. Напомним, что впервые о романе звезд заговорили в январе 2021 года, а уже в мае пара официально подтвердила свои отношения.

Коротко о звезде:

Рианна – 33-летняя певица, актриса и музыкальный продюсер. Родом из Сент-Майкла (Барбадос). В возрасте 16 лет переехала в Америку и начала карьеру певицы. Дебют состоялся в 2005 году, когда она выпустила студийный альбом. Он попал в десятку лучших по версии Billboard 200.

Как выглядела знаменитая певица в детстве – смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Рианна выпустила новую коллекцию белья Savage X Fenty, посвященную Дню святого Валентина. Звезда сама примерила наряды, которые продает модницам, порадовав своих поклонников пикантным видео в красном боди из кружева.