Рианна в спортивной куртке и элегантных туфлях показала, как сочетать несочетаемые вещи

Дарья Дурова
Мода
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Певица Рианна

Певица Рианна вышла в свет в необычном образе изнесочетаемых, на первый взгяд, вещей – дутой спортивной курточке, мини-юбке и аккуратных туфлях на шпильке с завязками в греческом стиле. В таком виде 33-летняя бизнесвумен отправилась на свидание со своим парнем, рэпером A$AP Rocky.

В экстравагантном луке знаменитость застали 28 января в Нью-Йорке (США) после свидания. Пара как раз возвращалась из французского ресторанчика, когда попала в объективы. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядел смелый образ иконы моды Рианны.

Певица Рианна на улице Нью-Йорка
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Звезда сделала акцент на миксе стилей и популярном в этом году синем цвете. Яркой была не только курточка певицы – под ней видно низ юбки из пушистой ткани зеленого оттенка.

Рианна и A$AP Rocky

Артистка придерживала рукой меховой полосатый шарф, небрежно накинутый на плечо. Выбор обуви был довольно неожиданным, ведь Рианна надела классические туфли молочного оттенка с вытянутым носком и завязками.

Рианна в "несочетаемых" вещах: спортивной курточке и классических туфлях

Интересно, но лук выглядел довольно гармонично. Большую роль в этом сыграли белые линии, которые повторялись на разных элементах. Они были на курточке и шарфике, похожие линии образовывали и завязки туфлей, подчеркивающие ноги певицы.

В то же время A$AP Rocky выбрал сдержанный образ темного цвета с теплой курткой и балаклавой. Напомним, что впервые о романе звезд заговорили в январе 2021 года, а уже в мае пара официально подтвердила свои отношения.

Американская артистка Рианна со своим бойфрендом

Коротко о звезде:

  • Рианна – 33-летняя певица, актриса и музыкальный продюсер. Родом из Сент-Майкла (Барбадос). В возрасте 16 лет переехала в Америку и начала карьеру певицы. Дебют состоялся в 2005 году, когда она выпустила студийный альбом. Он попал в десятку лучших по версии Billboard 200.

  • Как выглядела знаменитая певица в детстве – смотрите в нашем материале.

Рианна на красной дорожке.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Рианна выпустила новую коллекцию белья Savage X Fenty, посвященную Дню святого Валентина. Звезда сама примерила наряды, которые продает модницам, порадовав своих поклонников пикантным видео в красном боди из кружева.

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