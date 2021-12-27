33-летняя Рианна показала, как выглядела в детстве. Фото

Популярная барбадосская певица Рианна порадовала поклонников архивным снимком с детства. Знаменитость показала, как выглядела, будучи маленькой девочкой.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. В подписи к снимку она оставила три смайлика в виде красных сердец (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном снимке показано, как Рианна (Робин Рианна Фенти полное имя) сидит на коленях у Санта-Клауса. Она была одета в ярко-оранжевую футболку и джинсы.

Отметим, что будущая звезда заплела свои волосы в хвостик и мило улыбалась на камеру.

Видео дня

Вероятнее всего снимок она посвятила в честь празднования Рождества 25 декабря.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, отметив, что она и в детстве была красивой девочкой. А также поздравили ее с праздником.

"С рождеством", "Счастливых выходных", "Ты выглядишь точно так же, как и сейчас", "Какая милая девочка", "Очень красивая", "Милейшее фото", "Трогательно", "Маленькая звезда", "Очаровательный ребенок", "Королева", "Прекрасная", "Лучшая", "Принцесса", "Очень красивая, нет слов", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Рианна – 33-летняя певица, актриса и музыкальный продюсер. Родом из Сент-Майкла (Барбадос). В возрасте 16 лет переехала в Америку и начала карьеру певицы. Она подписала контракт с Def Jam Recordings. Дебют состоялся в 2005 году, когда выпустила студийный альбом. К слову, он попал в десятку лучших альбомов Billboard 200.

Рианна строила отношения с хип-хоп исполнителем Крисом Брауном, бейсболистом Мэттом Кемпом, баскетболистом Джей Ар Смитом, также ходили слухи о романе с певцом Ашером и рэпером Дрейком. В 2017 году артистка встречалась с миллиардером Хассаном Джамилем. А в 2021 году американский рэпер Asap Rocky рассказал о том, что он встречается с Рианной.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Рианну заподозрили в беременности, когда та надела откровенное платье без белья, которое подчеркнуло ее округлившийся животик.