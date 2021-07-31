33-летняя модель похвасталась своим телом после родов без фотошопа: как она пришла в форму

Известная модель 33-летняя Фабиана Бритто поделилась с поклонниками снимками из фотосессии, на которых продемонстрировала, как в реальной жизни выглядит тело женщины без фотошопа. Она не отредактировала кадры и разместила их в сети.

Откровенные фото в белье знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Сексуальная съемка Фабианы проходила на улицах Италии.

Как известно, несколько месяцев назад модель родила ребенка, и она уже вернулась к своим спортивным тренировкам и здоровому питанию. Она сказала:

"Я поняла, какой ужасный мир, если ты стесняешься своего тела. Поэтому я решила что-то с этим делать. Сейчас я надеюсь, выражение "каждый должен соответствовать одному и тому же идеалу совершенства тела" – не совпадает с реальностью", – заявила женщина.

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Кроме того, Фабиана раскрыла секрет восстановления своей фигуры после родов. Как оказалось, модель активно занимается йогой один час ежедневно, а также она делала расслабляющие упражнения на протяжении всей беременности.

"С тех пор, как я забеременела, я занимаюсь йогой, думаю, это помогло укрепить и привести в тонус мои ягодицы и ноги", – добавила Фабиана.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 34-летняя писательница Франческа Флэк через девять месяцев после рождения ребенка выглядела так, будто находится на 40-ой неделе беременности. В тот период женщина чувствовала себя неуверенно и стеснялась своего тела.