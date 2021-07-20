34-летняя женщина осталась 'беременной' после родов. Фото

34-летняя писательница Франческа Флэк через девять месяцев после рождения ребенка выглядела так, будто находится на 40-ой неделе беременности. В тот период женщина чувствовала себя неуверенно и стеснялась своего тела.

На сегодняшний день она научилась принимать себя и теперь показывает другим, что не обязательно приходить в форму после родов. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Через несколько дней после родов Франческа пошла к своему врачу, чтобы выяснить, почему ее живот был такой твердый и раздутый. Как оказалось, у женщины вялый кишечник.

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Тогда Франческа даже стеснялась видеться с друзьями, так как беспокоилась, что они будут говорить о ее формах. Кроме того, она не могла найти подходящую одежду, а джинсы покупала на три размера больше.

После развода в 29 лет Франческа сосредоточилась на своем питании. Также она решила отказаться от подписок в социальных сетях, которые заставляли ее плохо смотреть на свое тело и подписалась на людей, которые демонстрировали уверенность в себе.

"Я избавилась от одежды, которая вредила моему животу и уверенности, и заменила ее на удобные силуэты. Также я слушала подкасты, читала статьи и книги, и это мне очень помогло", – подчеркнула женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, женщина, которая родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в Великобритании, призналась, что была уверена в том, что родит близнецов. Ее живот был слишком большим.