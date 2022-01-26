33-летняя американка сбросила почти 70 кг и поделилась секретом похудения

Американка по имени Кайла Механ из Калифорнии, прежде чем похудеть почти на 70 килограммов, перепробовала множество диет, но разочаровалась. У 33-летней женщины был избыточный вес, от которого она долгое время не могла избавиться, но благодаря семье, оказавшей поддержку ей и направив в специальный центр, добилась результата.

Изначально вес Кайлы составлял 145 килограммов, а теперь цифры на весах показывают 77. Об этом сообщает Today (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Когда американка набрала свой максимальный вес, она стала опасаться за свое здоровье. Ей было трудно выполнять повседневные задачи. В какой-то момент она подумала, что может развиться диабет.

"Я изо всех сил пыталась вести здоровый образ жизни, и я боролась с повседневной деятельностью. Мне нужно было похудеть, нужно было что-то, что будет устойчивым в течение длительного времени", – сказала Механ.

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Женщина рассказала историю, как ее отец умер в возрасте 55 лет от болезни сердца, поэтому она стала переживать за свое здоровье.

"Я знаю, что при сердечных заболеваниях ожирение определенно не желательно. Я не хотела — и до сих пор не хочу — уходить из жизни в раннем возрасте. Поэтому я знала, что мое здоровье очень важно взять под контроль", – призналась Кайла.

В 2018 году с весом 145 кг Механ начала заниматься своим здоровьем, отправившись в компанию, которая предлагает услуги по снижению и поддержанию веса. Женщина стала стремиться к цели – 70 кг.

"Они не сказали мне, что я ничего не могу есть, сказали, чтобы все было по плану, и мне это понравилось. Это не было экстремальным изменением. Это был медленный сдвиг сознания с течением времени, и это помогает мне добиться успеха", – вспоминает Кайла.

Она начала с того, что ела больше постного белка, а также добавляла в пищу много фруктов и овощей.

"Теперь я люблю фрукты и овощи, что для меня очень ново. Я люблю яйца, курицу и фарш из индейки, и я все еще могу есть бекон и колбасу", – добавила американка.

Кроме того, она посещала встречи для людей, которые стремятся похудеть, что стало для нее огромной поддержкой.

"Увидев других людей, которые сильно похудели, я подумала: "Если они могут это сделать, то и я смогу", — сказала она.

Также в ее графике появились ходьба по 10 минут, а затем кикбоксинг.

В результате, изменив свою жизнь, Кайла вывела три пункта, которые нужно соблюдать, чтобы добиться цели в похудении:

Найти поддержку Ставить маленькие цели Выработать полезные привычки

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американка в 19 лет весила 136 кг, но она собралась и смогла изменить свою жизнь, скинув больше 55 кг. Своим примером женщина вдохновила многих становиться лучше.