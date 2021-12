'30 Under 30': знаменитости, вошедшие в список самых успешных и перспективных. Фото и видео

Ежегодно издание "Forbes" публикует набор списков из 30 человек до 30 лет из Европы, Азии, США и Африки. Официальное название – "Forbes 30 Under 30". В рейтинг входят 600 самых успешных представителей бизнеса, лидеры и инноваторы из других отраслей. Такую практику журнал начал в 2011 году.

2 декабря американский "Forbes" обнародовал новую подборку молодых и перспективных людей планеты. Узнайте в материале OBOZREVATEL о семи самых успешных представителях мирового шоу-бизнеса в категории "до 30".

В своем юном возрасте Оливия успела выпустить несколько клипов и стать актрисой. Она начала сниматься в фильмах с 12 лет. Первую роль получила в семейной комедии "Американские девушки". Чуть ли не каждая ее песня становится хитом: "Drivers License", "Deja Vu" и "Good 4 U".

Звезда активно поддерживает антирасистское движение "Black Lives Matter" и ЛГБТ-сообщество. Не боится открыто говорить о политике. Кроме того, Оливия – эко-активистка: она часто покупает одежду из переработанных материалов или из экологически безопасных тканей, и призывает других заботиться о природе.

Феррейра – успешная американская модель, актриса и режиссер. Модельную карьеру Барби начала в 16 лет: публиковала снимки в "Tumbler", а также сотрудничала с компанией одежды "American Apparel" и брендом нижнего белья "Aerie".

В 18 лет звезда подписала контракт с "Wilhelmina". Еще она пополнила свое портфолио игрой в фильме "A-Z of Hair" и в интернет-сериале "New York Minute". Одна из самых успешных ролей Барби – в сериале "Эйфория" с Зендаей, а также в многосерийном проекте "Развод", где снялась и Сара Джессика Паркер.

Хит этого американского рэп-исполнителя – "Whats Poppin" – долгое время держался на 2-м месте в рейтинге "Billboard Hot 100". Чем не могут похвастаться даже знаменитости, которые уже давно стали частью музыкальной индустрии.

Джек в свои 23 успел создать группу "Private Garden" и стать частью одного из самых известных в Америке лейблов – "Atlantic Records".

Уиллоу – дочь известного актера Уилла Смита, талантливая певица, актриса и дизайнер. Ее дебютом в кино стала картина "Я – легенда", где также в главной роли снялся ее звездный папа. Еще один знаменитый фильм с ее участием – "Кит Киттредж: Загадка американской девочки".

В 2010 году Уиллоу начала музыкальную карьеру. Ее самыми известными хитами стали "Do It Like Me", "Sugar & Spice" и "Drowning".

Эта американская актриса, певица и режиссер начала свою карьеру очень рано – в 6 месяцев уже снималась в рекламе, а в 6 лет играла в полнометражных фильмах. Торн можно увидеть в фильмах "Ремнант: все еще вижу тебя", "Няня: Королева убийц" и "В ринге только девушки".

В детстве Белла сотрудничала с такими брендами как "Tommy Hilfiger", "Target Corporation" и "Lasenza Girl". На своей страничке в Instagram девушка часто публикует скандальные снимки сексуального характера.

Винни имеет необычную внешность из-за редкого заболевания витилиго. И если в детстве ей приходилось терпеть издевательства со стороны подростков, то во взрослом возрасте она поняла, что ее особенность может стать "изюминкой".

Сегодня Харлоу – одна из самых популярных моделей в фэшн-индустрии, лицо кэжуал-бренда "Desigual" и "ангел" легендарного бренда белья "Victoria's Secret". Кроме того, звезда снялась в клипах Эминема, Бейонсе и в эпизодах нескольких телевизионных шоу ("Access Hollywood" и "Топ-модель по-американски").

Звезда TikTok Белла стала знаменитой благодаря "липсинк"-видео на трек "I'm M to the B", что стало сюрпризом для нее самой. Некоторое время Порч служила в американском военно-морском флоте. Тогда ее публикации в соцсетях не вызывали интереса у пользователей.

Сейчас на ее аккаунт в TikTok подписалось 85,4 миллиона человек. Белла развлекает свою публику забавными видео и креативной рекламой брендов, с которыми сотрудничает. Дополнительно знаменитость успевает заниматься музыкой: выпустила 2 песни, сразу ставшие хитами – "Build a B*tch" и "INFERNO".

