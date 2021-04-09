Названы самые популярные сериалы на Netflix в 2021 году по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix за первые месяцы 2021 года. Среди них "Бриджертоны", "CoComelon", "Ай Карли", "Улица светлячков" и многие другие.

Соответствующий список появился на официальном сайте издания. Он состоит из 25 пунктов на любой вкус: от комедийных до детективных картин (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сериал стал самым популярным на платформе Netflix, обойдя всех своих конкурентов. Лента основана на серии романов писательницы Джулии Куинн и повествует о девушке Дафне из влиятельной английской семьи Бриджертон. В надежде пойти по стопам родителей и найти свою любовью, она попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на молодую красавицу и всех, кто в него попадает.

Второе место занял детский мультсериал о малыше Джей-Джея, который вместе с братом и сестрой попадает в различные смешные ситуации.

Сериал "Ай Карли" выходил с 2007 по 2012 года. По сюжету, Карли устраивает вебтрансляции, в которых показывает курьезные моменты в общении со своей подругой Сэм, а также конкурсы талантов, интервью, приготовления пищи по рецепту или решения каких-то проблем.

В ленте рассказывается о двух совершенно разных женщинах. Кейт живет спокойной жизнью, она не любит шумные вечеринки и с удовольствием проводит максимум времени дома. А вот ее лучшая подруга Талли работает журналисткой и любит быть в центре внимания. Казалось бы, такие разные женщины уже десятки лет неразлучны, преодолевают все трудности вместе и попадают в забавные ситуации.

Джорджия вместе с двумя детьми срочно переезжает в другой город, чтобы начать новую жизнь. Но, кажется, секреты прошлого будут часто догонять главную героиню сериала. Единственной опорой молодой мамы будет ее старшая дочь Джинни, которая иногда будет казаться более самостоятельной, чем ее родственница.

В центре событий – психиатр Дэвид, который вместе с таинственной женой Адель переезжает в небольшой город. В канун выхода на работу он посещает местный бар, где знакомится с красавицей Луизой. А уже на следующий день Дэвид понимает, что девушка теперь его новая секретарша, а потому неудобных моментов будет много. К тому же, Луиза становится подругой Адель и постепенно раскрывает все ее жуткие секреты.

"Джинни Ривера" – теленовелла;

"Красивые девушки" – криминальная драма;

"Опасный Генри" – комедийный экшн, подростковый сериал;

"Кобра Кай" – комедия, драма, экшн;

"Ночной сталкер: Охота на серийного убийцу" – документальный, криминал;

"Судьба: Сага Винкс" – приключенческая драма, научная фантастика;

"Место преступления: Исчезновение в отеле Сесил" – документальный сериал, криминал;

"Наилучшие в Лос-Анджелесе" – экшн, комедия, криминал;

"Вперед, вперед!" – мультсериал;

"Люпен" – экшн, криминальная драма;

"Грешница" – криминальная драма, мистика;

"Убийство среди мормонов" – минисериал;

"Последняя возможность: Баскетбол";

"Противостояние" – драма;

"Жуткие приключения Сабрины" – драма, фэнтези, хоррор;

"Эпоха самураев: Битва за Японию" – документальный сериал;

"История бранных слов" – минисериал;

"Кукольный дом Гэбби" – мультсериал;

"Империя гламура" – реалити-шоу.

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