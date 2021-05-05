27-летний брак начался со служебного романа: история отношений Билла и Мелинды Гейтсов

Известный американский миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда сообщили о разрыве отношений спустя 27 лет брака, однако подробностями делиться не стали. При этом они уточнили, что продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, с чего же началась их история любви, которая продлилась почти 30 лет (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Будущие супруги познакомились, когда Мелинда пришла работать в компанию Microsoft, в которой Билл был учредителем. Романтические же отношения начали развиваться после того, как женщине удалось решить математическую задачу, поразив своими способностями будущего избранника.

Пара около года ходила на свидания, пока в один момент Мелинда не застала мужчину за интересным занятием: Гейтс выписывал в столбик аргументы за и против брака. Он опасался, что семья может стать серьезной преградой для его дальнейшей работы.

"Когда я переехала в Сиэтл и получила работу в Microsoft, то была очень этому рада. Я знала, что встречусь с Биллом, потому что компания была небольшая, и основатель рядом. Но я и представить не могла, что стану с ним встречаться, а тем более выйду замуж. Даже когда мы встречались, я и тогда не могла представить, что мы поженимся. Это был сюрприз", – делилась воспоминаниями Мелинда в одном из своих интервью.

После заключения брака, влюбленные столкнулись с новыми трудностями. Жене американского миллиардера нужно было как-то заявить о себе. Именно по этой причине Билл намеренно замолкал и давал возможность ей высказаться во время официальных мероприятий.

Спустя некоторое время в браке закоренелый холостяк Гейтс начал превращаться в образцового семьянина. К примеру, дважды в неделю он отвозил детей в школу. Это послужило отличным примером для остальных отцов, которые также начали привозить своих детей в школу.

Однако больше всего супругов сплотило общее занятие. Во время первого путешествия в Африку Билл и Мелинда начали задумываться о будущем планеты. Они решили, что состояние, которое принес бизнес, необходимо инвестировать в лучшее будущее Земли. Так появилась идея создать благотворительный фонд, который занимается развитием науки, противодействия болезням и преодолению бедности.

"Мы исследовали этот вопрос, и он нас так заинтересовал, что постепенно стал нашей основной деятельностью. Мы были наивными, не знали, как это воплотить и повлиять глобально. Но мы понимали самое главное – у нас есть эта огромная возможность, и было бы хорошо сделать что-то важное для наших детей", – сказал ранее Билл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда приняли решение развестись после 27-ми лет в браке. Инициатором разрыва стала 56-летняя женщина, назвав в суде их союз "безвозвратно разрушенным".