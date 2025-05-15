23-летнего блогера из Мексики убили во время прямой трансляции: полиция назвала вероятный мотив

В Мексике убили популярного бьюти-блогера Валерию Маркес прямо в тот момент, когда она вела онлайн трансляцию для своих подписчиков в соцсети TikTok. Как отмечают правоохранительные органы, 13 мая неизвестный мужчина зашел в салон красоты, где находилась 23-летняя инфлюэнсер, и выстрелил в нее.

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Интернет-деятельница погибла на месте на глазах у своих подписчиков, пишет The New York Times. Сейчас представители полиции расследуют преступление, а вероятным мотивом убийства называют фемицид – один из видов гендерно обусловленного насилия над женщинами, который в последнее время растет в Мексике.

По данным правоохранительных органов, в день трагедии Валерия Маркес работала в салоне красоты в мексиканском городе Запопан. Она вышла в прямой эфир со своими поклонниками, во время которого сидела за столом и обнимала мягкую игрушку. В какой-то момент к салону подъехали двое мужчин в масках на мотоцикле, один из которых зашел в помещение и обратился к блогеру со словами: "Вы Валерия?". После того, как инфлюенсерка ответила: "Да", преступник достал пистолет, выстрелил в нее и скрылся с места происшествия.

В полиции отметили, что ранее в тот же день мужчины уже заходили в салон красоты и говорили, что ищут Валерию Маркес якобы для того, чтобы отдать подарок. Эксперты считают, что убийца, вероятно, не был лично знаком с инфлюенсером, ведь перед совершением преступления он хотел убедиться, что это именно она, уточнив имя.

Как отметили в прокуратуре, пока у них нет подозреваемых, однако они активно просматривают записи с камер наблюдения и соцсети Маркес, чтобы найти любые зацепки.

Как ранее писал OBOZ.UA, за несколько дней до трагедии, а именно 11 мая, во время предвыборного митинга в Мексике застрелили кандидата в мэры города Текистепек Есению Лару Гутьеррес. Политик в сопровождении сторонников проходила по улице населенного пункта, который стремилась возглавить, однако в какой-то момент прозвучало около двух десятков выстрелов. В результате нападения Есения Лара Гутьеррес погибла.

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