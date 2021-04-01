212 лет со дня рождения Гоголя: он слышал голоса с того света и спал сидя – малоизвестные факты

1 апреля исполняется 212 лет со дня рождения великого литературного классика Николая Гоголя. Он родился в селе Сорочинцы под Миргородом в Полтавской губернии, а после переехал жить в Санкт-Петербург. За свою жизнь писатель выпустил из-под пера множество великих произведений, которыми до сих пор зачитываются люди.

Однако мало кто знает, чем он увлекался при жизни, какими обладал странными привычками и фобиями, которые сделали его поистине одной из самых загадочных персон в истории литературы. OBOZREVATEL решил рассказать о самых интересных и малоизвестных фактах из жизни Николая Васильевича Гоголя.

1. С самого детства Николай Гоголь отличался чувствительностью и тонкой душевной организацией. Он верил в сны и мистические предсказания. В гимназии ровесники называли его Таинственным Карло, поскольку Гоголь был скрытным и никогда никому не рассказывал о своих мыслях. Так, он говорил: "Никогда не надо говорить правду. Вот едешь в Рим – скажи, что едешь в Калугу, едешь в Калугу – скажи, что едешь в Рим".

Николай Гоголь был очень скрытным, поэтому ровесники называли его Таинственным Карло А. И. Иванов. Портрет Николая Гоголя, 1841 год

2. Николай Васильевич ходил по улицам только с левой стороны, из-за чего постоянно сталкивался с прохожими. При этом, он до смерти боялся незнакомых людей.

3. Писатель также очень боялся грозы – его страх имеет научное название астрафобия. Такой же боязнью обладал и автор знаменитого "Улисса" Джеймс Джойс.

4. Свободное время от писательства Гоголь посвящал рукоделию. Он обожал вязать шарфы, сам себе шил шейные платки и даже кроил сестрам платья.

Николай Гоголь боялся незнакомых людей, грозы и смерти Гравюра Серякова с рисунка Венецианова 1834 г.

5. У Николая Васильевича была особая страсть к еде. Так, он любил угощать друзей варениками и галушками собственного приготовления и поить фирменным напитком из козьего молока с добавлением рома. Писатель называл его гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: "Гоголь любит гоголь-моголь". Также он собирал куски сахара и белого хлеба. За работой писатель грыз сахар, а из хлеба катал шарики. Друзьям он говорил, что это помогает ему в разрешении сложных задач.

6. Какое ни возьмешь произведение классика – "Вий", "Ночь перед Рождеством", "Сорочинская ярмарка", "Нос" – от них веет мистикой и сверхъестественным. Но до сих пор точно неизвестно, откуда он брал сюжеты. Сам писатель говорил, что вдохновение он черпал в украинском фольклоре, однако ни в одном из известных произведений украинской народной литературы подобных историй нет.

Писатель утверждал, что его повести написаны на основе украинского фольклора Портрет Гоголя, художник Федор Антонович Моллер

7. Известно, что Николай Васильевич после смерти своей знакомой заболел необычным нервным расстройством – начал слышать голоса, рассказывающие ему об ужасах загробного мира. Это могло объяснить происхождение его мистических рассказов.

8. Эти голоса предсказали Гоголю скорую смерть, после чего он начал поститься в масленицу, проводил целые ночи в молитвах и менее чем за месяц довел себя строгим постом до полного истощения.

9. Писатель опасался, что его похоронят заживо, поэтому последние 11 лет жизни всегда спал сидя. При этом, Николай Васильевич иногда падал в продолжительные обмороки (похожие на летаргический сон) и впадал в состояние транса, когда пытался представить себя героем своей повести, чем сильно пугал свою прислугу. Знакомым и друзьям Гоголь запретил погребать свое тело до тех пор, пока не проявятся первые признаки разложения.

Писатель боялся, что его похоронят заживо, а это, в свою очередь, породило много слухов и легенд Карандашный портрет Н. В. Гоголя. Э. А. Дмитриев-Мамонов, 1840-е гг.

10. Его страх смерти породил множество слухов и легенд. Один из них – о погребении заживо, якобы Гоголь умер от недостатка кислорода в могиле. Так, писателя сначала похоронили на кладбище Свято-Данилова монастыря. А в 1931 году, когда было решено перезахоронить останки Гоголя на Новодевичьем кладбище, обнаружили, что крышка гроба расцарапана, а в могиле нет черепа. Свидетели перезахоронения сообщили об осквернении могилы – именно злоумышленники надругались над останками, отрезали кусок сюртука покойного, украли череп, ребро и один сапог великого писателя.

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