19-летняя дочь Немцова развелась с мужем через год после свадьбы

19-летняя дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова – Дина – развелась со своим мужем Дмитрием Матевосовым. Девушка заявила, что причину такого решения называть не будет, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и года брака.

Об этом Дина сообщила на личной странице в Istagram. Дочь Немцова также добавила, что они с экс-возлюбленным сохраняют нейтральное отношение друг к другу (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Девушка призналась, что обдумывала случившееся целый месяц. Расставание с любимым человеком далось ей непросто. Однако, по ее словам, в правильности решения разойтись даже не сомневалась. Родные поддержали ее выбор.

"То, что ранило меня больше всего в этой истории – это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой "дочерью маминой подруги", которая все сделала правильно и была "хорошим примером". Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь", – написала Дина.

Дочь Немцова подытожила, что больше не будет стараться быть "хорошей девочкой" и начнет жить в свое удовольствие.

"Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону. Это абсолютно новая глава. Я уже не тот человек, которым была два месяца назад. Я другая. Я свободнее и сильнее", – отметила она.

Что известно о Дине Немцовой:

Дина Немцова – дочь политика Бориса Немцова и российской журналистки Екатерины Одинцовой.

В августе 2020 года Дина вышла замуж. Ее избранником стал студент Московского государственного университета Дмитрий Матевосов. Они познакомились еще в школе. В марте 2021 года пара обвенчалась.

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