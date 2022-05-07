17-летняя дочь Моники Беллуччи связалась с компанией россиян. Скандальные фото с тусовок

Несовершеннолетняя дочь американской кинозвезды Моники Беллуччи и продюсера Венсана Касселя по имени Дева связалась с команией российских моделей. Вместе с ними в Лондоне юная красавица якобы пьет, курит "травку" и тусуется на вечеринках.

В сети появились фото и видео, где видно, чем занимается дочь известных родителей и начинающая модель с новыми друзьями. Информацию опубликовал Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"С компанией девочек-моделей из России она ходит на вечеринки, пьет вино и курит косячки. А если обратить внимание, что ее подружка (на 3 видео) что-то нюхает во время танца, то можно подумать, что и Дева уже употребляет что потяжелее", – написали авторы канала.

Почти на каждом ролике девушка выглядит расслаблено и весело, валяется на кровати или на полу, а ее подружки постоянно смеются.

Россиянки уже научили американку нескольким словам: "Всем моим братьям салам", "Это что за анаконда?" "Я Дева, мне семнадцать лет", а также "Папа, не волнуйся, я с россиянами".

Кроме того, подростки устраивают тематические фотосессии в меховых шапках с советской красной звездой. Фотографию в Instagram одной из подруг Девы Эмили Бруни, где она позирует в этом головном уборе, подписали "За свободу нах*й".

Интересно, что свою позицию по поводу войны модели озвучили очень четко. В частности, в шапке профиля Эмили пишет: "Освободите Украину. Нах*й Путина". Однако стоит отметить, что в Великобритании с россиянками, вероятно, бы не сотрудничали без озвученых антивоенных призывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дева Кассель в своем юном возрасте уже сотрудничает с журналами Elle и Harper's Bazaar, а также брендом Dolce&Gabbana. В сентябре 2021 она поражала красотой и стилем гостей на показе в Париже.