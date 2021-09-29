Дочь Моники Беллуччи Дева поразила красотой на показе в Париже. Фото

17-летняя дочь Моники Беллуччи Дева Кассель посетила показ новой коллекции бренда Dior, который прошел 28 сентября в Париже. Девушка выбрала элегантный костюм, который подчеркнул ее изящную фигуру.

OBOZREVATEL разобрал образ молодой модели, в котором она позировала перед фотографами. Девушка отдала дань Кристиану Диору, взяв с собой нежно-розовую сумку его бренда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда появилась на показе в черном костюме, который состоит из топа на пуговицах и прямых брюк с высокой талией. На ноги дочь Беллуччи выбрала черные босоножки с высокими каблуками.

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Дева решила быть элегантной во всем, поэтому выбрала распустить свои длинные, каштановые волосы и добавить минимум макияжа.

Напомним, что модель уже активно сотрудничает с журналами "Elle" и "Harper's Bazaar", а также брендом "Dolce&Gabbana". Фанаты прогнозируют ей не менее успешную карьеру, чем в ее звездной мамы.

Коротко о звезде:

Дева Кассель – дочь актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которая родилась 12 сентября 2004 года под знаком зодиака – Дева;

В детстве девочка жила на три страны, поэтому посещала школы в Риме, Париже и Лондоне;

Сейчас строит карьеру модели и живет с мамой и младшей сестрой.

Также OBOZREVATEL показывал Монику Беллуччи, которая гуляла по Афинам в стильном образе.