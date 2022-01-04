В США рэпер застрелил 27-летнюю подругу и совершил самоубийство в квартире с тремя детьми

Американский рэпер по имени Джастин Джозеф, более известный под псевдонимом J $tash, в новогоднюю ночь застрелил свою девушку и покончил с собой. Убийство произошло на глазах у троих несовершеннолетних детей 27-летней Жанетт Гальегос.

По данным правоохранительных органов города Темпл-Сити, Калифорния, прибывших на место трагедии, инцидент произошел в 7:15 утра по местному времени. Приехав по вызову очевидцев, полицейские обнаружили два тела, передает The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вероятно, влюбленные встречали 2022 год в семейном кругу, пока между ними не произошел конфликт. Причины убийства устанавливаются, однако уже сейчас полиция утверждает, что это было убийство, после которого произошло самоубийство.

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По словам присутствующих во время несчастья детей, Джастин несколько раз выстрелил в их мать, после чего покончил с собой тем же методом. Правоохранители подтверждают, что на теле Жанетт было много отверстий от пуль, в то время как на музыканте всего одно.

Известно, что рэппер с женщиной жили вместе в течение нескольких месяцев, но в их доме постоянно слышали крики и ссоры.

Во время последнего такого скандала, Джастин насильно затащил мать троих в спальню, где и устроил расправу.

Коротко о звезде:

J $tash – американский рэпер. Родился 23 сентября 1993 года в штате Флорида. Работал со студией звукозаписи RELAX REKORDS. На его счету 4 альбома.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США темнокожего рэпера по имени Адольф Роберт Торнтон-младший расстреляли возле магазина. Артист должен был поехать к фургону с индейками, которые каждый год раздавал нуждающимся в День благодарения.