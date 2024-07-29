Соловей, которая оскандалилась бранью о Черноморске, сделала новое заявление – на этот раз вспомнила 'матерных украинцев'

Украинская певица Кристина Соловий прокомментировала свое скандальное высказывание во время выступления в Черноморске Одеской области. Тогда артистка с бранью вспомнила прежнее название города – Ильичевск. Переименовали курорт на побережье Черного моря в 2016 году.

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"Куплю или приму в подарок экземпляр украинской обсценной лексики. Нигде не могу найти, раскупили матерные украинцы", – написала исполнительница на своей странице в соцсети X (Twitter). В сообщении можно увидеть фото Соловий на фоне Черноморского отделения полиции.

Напомним, 25 июля певица выступала на музыкальном фестивале "ВилкаFest". Звезда обратилась к присутствующим со сцены, спрашивая, нравится ли им предыдущее название города "Ильичевск". Впоследствии артистка сама ответила на вопрос: "Полная х*йня". Из-за нецензурного выражения на Соловий полилась волна возмущения в соцсетях. Видео и реакции украинцев – смотрите в нашем материале.

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