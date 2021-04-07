15 слишком жизненных фото, которые выведут из себя любого. Это случалось с каждым
Очень часто повседневные мелочи больше всего раздражают нас и сбивают с толку: в самый ответственный момент вещи рвутся, купленные продукты оказываются не качественными, а мороженое продается без палочки.
OBOZREVATEL собрал фотографии, которые доведут вас до горячки. Даже если вы не считаете себя перфекционистом – эти мелочи могут испортить настроение.
Мороженое с палочкой, а не на палочке.
Технологии идут вперед, но производители салфеток и туалетной бумаги все еще не решили главную проблему.
Друзья собирали картину пазлов почти неделю, но производители ошиблись с одним элементом.
Люди в общественном транспорте не уступают место, даже если оно свободно.
После мытья рук ванна постоянно в воде.
Практически вся бытовая техника продается с рекламными стикерами и другими наклейками, оторвать их иногда очень сложно.
Ни один клиент не знает график работы бизнес-центра.
Кассир пропустил заказ.
Гости не догадаются, в какой комнате включится свет.
Разорвать любимые джинсы на работе – испорченное настроение на весь день.
В канцелярских магазинах часто встречаются бракованные карандаши.
Это случалось с каждым.
Производители выбрали маленькую коробку для торта.
Мальчик просил родителей сесть у окна в самолете.
Чтобы открыть подобные баночки, нужно приложить немало усилий.
Ранее OBOZREVATEL писал:
эти 7 ошибок туристов в самолете раздражают бортпроводников и пассажиров.
10 вещей в женском характере, которые больше всего не нравятся мужчинам.
что раздражает каждый знак зодиака и как с ним ужиться.