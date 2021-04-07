15 слишком жизненных фото, которые выведут из себя любого. Это случалось с каждым

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Бытовые проблемы могут испортить настроение

Очень часто повседневные мелочи больше всего раздражают нас и сбивают с толку: в самый ответственный момент вещи рвутся, купленные продукты оказываются не качественными, а мороженое продается без палочки.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые доведут вас до горячки. Даже если вы не считаете себя перфекционистом – эти мелочи могут испортить настроение.

Мороженое с палочкой, а не на палочке.

Мороженое с деревянным секретом

Технологии идут вперед, но производители салфеток и туалетной бумаги все еще не решили главную проблему.

Бумага раздражает, когда отрывается кривыми кусками.

Друзья собирали картину пазлов почти неделю, но производители ошиблись с одним элементом.

Пазл был на тысячу элементов.

Люди в общественном транспорте не уступают место, даже если оно свободно.

Раздражают люди, которые садятся на краю, когда место у окна свободно.

После мытья рук ванна постоянно в воде.

Строители прогадали с выбором крана.

Практически вся бытовая техника продается с рекламными стикерами и другими наклейками, оторвать их иногда очень сложно.

Производители используют прочный клей.

Ни один клиент не знает график работы бизнес-центра.

Попробуйте запомнить, когда они работают.

Кассир пропустил заказ.

Стандартная ситуация в ресторане фастфуда.

Гости не догадаются, в какой комнате включится свет.

Пять выключателей, чтобы точно не забыть выключить свет.

Разорвать любимые джинсы на работе – испорченное настроение на весь день.

Дизайнерам нужно подшивать более прочную ткань в этом месте

В канцелярских магазинах часто встречаются бракованные карандаши.

Карандаш затачивается только с одной стороны.

Это случалось с каждым.

Приборы падают в самый ответственный момент.

Производители выбрали маленькую коробку для торта.

Открыли торт, а самое вкусное осталось на упаковке.

Мальчик просил родителей сесть у окна в самолете.

Забронировали ребенку место у окна.

Чтобы открыть подобные баночки, нужно приложить немало усилий.

Эта коробка никогда не открывалась с первого раза.

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