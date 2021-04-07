15 занадто життєвих фото, які виведуть з себе будь-кого. Це траплялося з кожним

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4 хвилини
4,0 т.
Побутові проблеми можуть зіпсувати настрій

Дуже часто повсякденні дрібниці найбільше дратують нас й збивають з пантелику: в найвідповідальніший момент речі рвуться, куплені продукти виявляються не якісними, а морозиво продається без палички.

OBOZREVATEL зібрав фотографії, які доведуть вас до гарячки. Навіть якщо ви не вважаєте себе перфекціоністом – ці дрібниці можуть зіпсувати настрій.

Морозиво з паличкою, а не на паличці

Морозиво з паличкою, а не на паличці

Технології йдуть вперед, але виробники серветок і туалетного паперу все ще не вирішили головну проблему.

Папір іноді дратує, коли відривається кривими шматками

Друзі складали картину пазлів майже тиждень, але виробники помилилися з одним елементом.

Пазл був аж на тисячу елементів.

Люди в громадському транспорті не поступаються місцем, навіть якщо воно вільно.

Дратують люди, які сідають з краю, коли місце біля вікна вільне.

Після миття рук ванна постійно у воді.

Будівельники прогадали з вибором крана

Практично вся побутова техніка продається з рекламними стікерами та іншими наклейками, віддерти їх іноді дуже складно.

Виробники не жаліють клею.

Жоден клієнт не знає графік роботи бізнес-центру.

Спробуйте запам'ятати, коли вони працюють.

Касир пропустив замовлення.

Стандартна ситуація в "Макдоналдсі".

Гості не здогадаються, в якій кімнаті увімкнеться світло.

Щоб точно не забути вимкнути світло.

Порвати улюблені джинси на роботі – зіпсований настрій на весь день.

Ця проблема рано чи пізно спіткає кожну людину

В канцелярських магазинах часто трапляються браковані олівці.

Олівець заточується тільки з одного боку.

Це траплялося з кожним.

Прибори падають у найвідповідальніший момент

Виробники обрали замалу коробку для тістечка.

Відкрив торт, а найсмачніше залишилося на упаковці

Хлопчик просив батьків сісти біля вікна в літаку.

Забронювали дитині місце біля вікна.

Щоб відкрити подібні баночки, потрібно докласти чимало зусиль.

Ця коробка ніколи не відкривалася з першого разу

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