15 занадто життєвих фото, які виведуть з себе будь-кого. Це траплялося з кожним

Дуже часто повсякденні дрібниці найбільше дратують нас й збивають з пантелику: в найвідповідальніший момент речі рвуться, куплені продукти виявляються не якісними, а морозиво продається без палички.

OBOZREVATEL зібрав фотографії, які доведуть вас до гарячки. Навіть якщо ви не вважаєте себе перфекціоністом – ці дрібниці можуть зіпсувати настрій.

Морозиво з паличкою, а не на паличці

Технології йдуть вперед, але виробники серветок і туалетного паперу все ще не вирішили головну проблему.

Друзі складали картину пазлів майже тиждень, але виробники помилилися з одним елементом.

Люди в громадському транспорті не поступаються місцем, навіть якщо воно вільно.

Після миття рук ванна постійно у воді.

Практично вся побутова техніка продається з рекламними стікерами та іншими наклейками, віддерти їх іноді дуже складно.

Жоден клієнт не знає графік роботи бізнес-центру.

Касир пропустив замовлення.

Гості не здогадаються, в якій кімнаті увімкнеться світло.

Порвати улюблені джинси на роботі – зіпсований настрій на весь день.

В канцелярських магазинах часто трапляються браковані олівці.

Це траплялося з кожним.

Виробники обрали замалу коробку для тістечка.

Хлопчик просив батьків сісти біля вікна в літаку.

Щоб відкрити подібні баночки, потрібно докласти чимало зусиль.

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