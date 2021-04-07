15 занадто життєвих фото, які виведуть з себе будь-кого. Це траплялося з кожним
Дуже часто повсякденні дрібниці найбільше дратують нас й збивають з пантелику: в найвідповідальніший момент речі рвуться, куплені продукти виявляються не якісними, а морозиво продається без палички.
OBOZREVATEL зібрав фотографії, які доведуть вас до гарячки. Навіть якщо ви не вважаєте себе перфекціоністом – ці дрібниці можуть зіпсувати настрій.
Морозиво з паличкою, а не на паличці
Технології йдуть вперед, але виробники серветок і туалетного паперу все ще не вирішили головну проблему.
Друзі складали картину пазлів майже тиждень, але виробники помилилися з одним елементом.
Люди в громадському транспорті не поступаються місцем, навіть якщо воно вільно.
Після миття рук ванна постійно у воді.
Практично вся побутова техніка продається з рекламними стікерами та іншими наклейками, віддерти їх іноді дуже складно.
Жоден клієнт не знає графік роботи бізнес-центру.
Касир пропустив замовлення.
Гості не здогадаються, в якій кімнаті увімкнеться світло.
Порвати улюблені джинси на роботі – зіпсований настрій на весь день.
В канцелярських магазинах часто трапляються браковані олівці.
Це траплялося з кожним.
Виробники обрали замалу коробку для тістечка.
Хлопчик просив батьків сісти біля вікна в літаку.
Щоб відкрити подібні баночки, потрібно докласти чимало зусиль.
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