12 вещей из СССР, которые сейчас кажутся предметами с другой планеты. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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В СССР было много приборов, которые сейчас сбивают с толку

Для многих Советский Союз кажется неизведанным прошлым. Тогда еще не придумали смартфонов, ноутбуков и планшетов, однако была другая техника, которая сейчас считается раритетом.

Некоторые люди до сих пор хранят старые девайсы, а современная молодежь даже не подозревает, для чего используют эти приборы. OBOZREVATEL собрал фото вещей, которые кажутся предметами из другой планеты.

Электроприбор личной гигиены предназначен для стрижки волос, массажа и ухода за ногтями.

Прибор для женского ухода.
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Дедушка подарил внукам новенький пылесос родом из СССР.

Дедушка подарил старинный прибор.

Сейчас все слушают музыку на маленьком и удобном смартфоне, но ранее проигрыватель для виниловых дисков не помещался в руки.

Прибор, на котором в СССР слушали музыку.

Когда не было интернета, рыбаки пользовались другими справочниками. Мужчины крутили диск и выбирали нужную рыбу. В подсказке написано, где ловить, на какой крючок и какую брать наживку.

Подсказка для рыболовов

С помощью такого справочника грибники узнавали, когда и где собирать грибы.

Подсказка для грибников.

Проводной телефон в современных домах остался, как сувенир.

На некоторых заводах до сих пор функционируют такие телефоны

Стереоскоп похож на современные очки виртуальной реальности.

3D очки из СССР – самый интересный прибор для детей

Косметический прибор "Ромашка" омолаживал кожу с помощью ультразвука.

Женщины устраивали салон красоты дома

Современная молодежь не догадается, как правильно использовать эти весы.

В СССР взвешивали товары с гирьками

Ручным велосипедом развивали моторику рук у детей.

Детский прибор для укрепления мышц

В СССР также был свой вариант мультиварки, такая электрическая сковорода жарила еду.

Когда в подъезде выключали газ, у хозяйки был выход из ситуации

Об этом приборе мечтали все дети в СССР. Он был предназначен для переговоров между абонентами на расстоянии до 100-150 метров.

Переговорное устройство из СССР

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