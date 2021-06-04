12 вещей из СССР, которые сейчас кажутся предметами с другой планеты. Фото
Для многих Советский Союз кажется неизведанным прошлым. Тогда еще не придумали смартфонов, ноутбуков и планшетов, однако была другая техника, которая сейчас считается раритетом.
Некоторые люди до сих пор хранят старые девайсы, а современная молодежь даже не подозревает, для чего используют эти приборы. OBOZREVATEL собрал фото вещей, которые кажутся предметами из другой планеты.
Электроприбор личной гигиены предназначен для стрижки волос, массажа и ухода за ногтями.
Дедушка подарил внукам новенький пылесос родом из СССР.
Сейчас все слушают музыку на маленьком и удобном смартфоне, но ранее проигрыватель для виниловых дисков не помещался в руки.
Когда не было интернета, рыбаки пользовались другими справочниками. Мужчины крутили диск и выбирали нужную рыбу. В подсказке написано, где ловить, на какой крючок и какую брать наживку.
С помощью такого справочника грибники узнавали, когда и где собирать грибы.
Проводной телефон в современных домах остался, как сувенир.
Стереоскоп похож на современные очки виртуальной реальности.
Косметический прибор "Ромашка" омолаживал кожу с помощью ультразвука.
Современная молодежь не догадается, как правильно использовать эти весы.
Ручным велосипедом развивали моторику рук у детей.
В СССР также был свой вариант мультиварки, такая электрическая сковорода жарила еду.
Об этом приборе мечтали все дети в СССР. Он был предназначен для переговоров между абонентами на расстоянии до 100-150 метров.
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