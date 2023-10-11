104-летняя Дороти Гофнер умерла после прыжка с парашютом: несколько дней назад она установила мировой рекорд

104-летняя американка Дороти Гофнер из Чикаго, которая на днях установила новый рекорд, став старейшей парашютисткой в мире, скончалась спустя несколько дней после прыжка. Причина смерти пока не была объявлена.

Женщина, по словам спикера Skydive Chicago & US Parachute Association, прожила "увлекательную и полноценную жизнь". О ее смерти рассказали журналисты Chicago Sun-Times.

1 октября Дороти Гофнер отправилась в аэропорт Skydive Chicago в Оттаве, штат Иллинойс, чтобы прыгнуть с парашютом. Она стала самым старым человеком в мире, который это сделал. Предыдущей рекордсменке из Швеции было 103 года.

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Свой полет Дороти Гофнер сопровождала восторженными словами, а, приземлившись, заявила, что возраст – это просто цифра. Такая экстримальная активность была для американки не в новинку. Впервые она прыгнула с самолета в 100 лет.

"Прыжки с парашютом – это занятие, которое многие из нас смело прячут в своих списках. Но Дороти напоминает нам, что никогда не поздно почувствовать волнение всей жизни", – добавили в Skydive Chicago & US Parachute Association.

В разговоре с журналистами бабушка рассказала, что хотела бы еще полетать на воздушном шаре и пригласить прыгнуть с собой 109-летнего соседа.

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