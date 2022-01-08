В 14 лет и со старшими мужчинами: 7 историй звезд о первом сексе. Фото

Фанатов интересует личная жизнь звезд, а особенно тема секса. Много известных людей решились поделиться своим интимным опытом.

Зарубежные знаменитости теряли девственность гораздо раньше, чем украинские: у Бритни Спирс впервые секс был в 14 лет, а у MELOVIN аж в 23.

OBOZREVATEL рассказывает о первом интиме у селебрити.

Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова на своем Youtube-канале рассказала о первом сексе в 17 лет. Мужчина был на 10 лет старше, поскольку звезда всегда выбирала взрослых поклонников. "Ничего яркого. Распробовала я это дело уже после 30", – вспомнила Полякова.

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Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс потеряла невинность в 14 лет. Это подтвердил ее парень Рэг Джонс и мама Спирс – Линн. Ее первым мужчиной стал 18-летний футболист из средней школы. Звезда позже призналась, что была по уши влюблена в него.

MELOVIN

Первый секс у MELOVIN был в 23 года. Об этом исполнитель рассказал в четвертом выпуске шоу "Танці з зірками". Он заявил, что не хотел близости без любви, потому и не торопился. "Мне не нравятся свободные отношения ради секса. Тогда я чувствовал любовь, поэтому не комплексовал и доверял партнеру", – сказал MELOVIN.

Alyona alyona

Рэпер Alyona alyona потеряла девственность в подростковом возрасте. Звезда рассказала в интервью, что в ее окружении было немодно быть девственницей. Именно по этой причине она переспала с юношей еще в школе, это было для нее травмой. Алена жалеет, что из-за травли ее первый опыт был именно таким.

Владимир Дантес

У певца Владимира Дантеса случился первый секс в 20 лет. Исполнитель вспомнил, что его девушку звали Камилла. Они долго встречались, и Дантес сильно переживал, поскольку у него была травма, когда бывшая ему отказала в грубой форме. Первый опыт прошел романтично с лепестками роз.

Маша Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина начала заниматься оральным сексом со своим бойфрендом в 15 лет. Любимый принес книгу, где была инструкция по плотским утехам. Однако классического секса между ними не было, телеведущая потеряла девственность с другим уже после поступления в университет.

Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли потеряла девственность в 14 лет, пишет Daily Mail. Голливудская звезда после секса порезала себя и своего молодого парня. В подростковом возрасте Джоли коллекционировала ножи и часто резала свое тело. "Порезать себя, чтобы почувствовать боль, почувствовать себя живой – для меня это было своего рода терапией", – поделилась актриса. Во время первого интима будущая знаменитость решила усилить эмоции, поэтому взялась за нож.

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