Полякова о сексе с мужем после 17 лет в браке: хотелось бы два раза в неделю, но лень

Популярная украинская певица Оля Полякова сообщила о проблемах в отношениях с супругом Вадимом. Знаменитость призналась, что в их семье начался кризис.

В частности Полякова рассказала подробности о сексе. Вместе с Машей Ефросининой артистка обсудила тему интима в браке и призналась, что с годами страсть угасла, говориться в новом YouTube-шоу "Взрослые девочки".

Так, по словам Оли, ей бы хотелось хотя бы два раза в неделю заниматься любовью с супругом. Однако для этого артистке "нужно поднять комбайн ради одного колоска".

"Хотелось бы два раза в неделю. Ты знаешь, не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Потому что проблема длинного брака не только в том, что он меня не хочет, а в том, что вообще нужно поднять этот комбайн ради этого одного колоска… В длинном браке есть тема лени", – призналась Оля.

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Также знаменитость заговорила и о том, что сейчас в отношениях с Вадимом у них не так все гладко. На 17 году брака Полякова поняла, что сейчас их "штормит".

"Сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешь себе вопрос: и все, это конец?" – говорила артистка.

Стоит отметить, что в 2004 году Полякова вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим. Супруги познакомились на выступлении артистки, которое Оля давала на дне рождения будущего мужа. В 2005 году Полякова родила первенца – дочь Машу, а в 2011 году подарила супругу дочь Алису.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова выпустит свой первый фильм "Зірки за обміном". Артистка лично представила киноработу, ставшую ее дебютным продюсерским опытом, на Одесском международном фестивале.