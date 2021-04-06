Как выглядят без грима девочка из "Звонка", Пеннивайз, Монашка и другие герои фильмов ужасов. Фото

Сложно представить, сколько времени и усилий уходит на то, чтобы создать грим для фантастических кинолент ужасов. Владелица студии реквизитов для Хэллоуина Fxattics Анджела Норрис показала актеров, которые сыграли знаменитые роли в фильмах ужасов.

Женщина с помощью компьютерной графики поставила реальных актеров и их героев рядом. OBOZREVATEL собрал самые яркие перевоплощения, которые получили бешеную популярность.

Повелителя тьмы, Пеннивайза и Фрэнка-эн-Фертера сыграл Тим Карри в фильмах "Легенда", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Оно".

"Битлджус" – фэнтези-комедия, где играл Майкл Китон. Киноленту наградили премией "Оскар" в номинации "Лучший грим".

Анджела рассказала Bored Panda: "Студия Fxattics специализируется на реквизитах и масках на Хеллоуин. Мы с командой стараемся создавать произведения искусства. Первый фотомонтаж был с клоуном Твисти, поскольку многие люди не знают, что актером был Джон Кэрролл Линч".

Анджела делает то, что ей нравится и получает отклик от аудитории, поскольку многие люди также любят ужасы. Для проекта женщина выбирала самых популярных персонажей.

Художница вместе с мужем Аланом руководит студией Fxattics. Супруги воспитывают двоих детей, которые часто выступают моделями в их рекламных видео.

Повседневная жизнь, несмотря на всю ее напряженность, темп и стрессы, лишена ярких эмоций. Фильмы ужасов, триллеры, компьютерные страшилки дают возможность выйти за пределы привычного мира и пережить острые ощущения.

Определить одну самую страшную сцену в фильме "Оно" трудно – любое появление клоуна Пеннивайза на экране пугает до смерти.

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