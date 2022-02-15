10 звезд, которые сделали неудачный педикюр на светское мероприятие. Фото

Образы знаменитостей на светских мероприятиях поклонники рассматривают под лупой. Папарацци в свою очередь анализируют каждый недостаток: от отросших корней волос до неухоженного педикюра.

Селебрити часто забывают проверить состояние ногтей на ногах и обувают открытую обувь. OBOZREVATEL собрал фото звезд, которые сделали неудачный педикюр.

Мадонна

Популярная американская певица Мадонна вышла на красную дорожку в открытых туфлях с неухоженными ногтями на ногах. Фотографы заметили нестриженый педикюр Мадонны на презентации ее собственных духов в Нью-Йорке в 2012 году. Звезда совсем не комплексовала по поводу того, что образ на светском мероприятии неидеален.

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Селена Гомес

Певица и актриса Селена Гомес пришла на церемонию награждения InStyle Awards 2017 без педикюра. Внимание пользователей сети привлекла необычная обувь на ногах звезды. Также обсуждали ногти Селены. Многим подписчикам показалось, что она вышла в свет, не посетив кабинет мастера педикюра.

Бри Ларсон

Актриса Бри Ларсон вышла на красную дорожку в потрясающем золотом платье, которое дополнила открытыми босоножками. Придирчивые поклонники заметили травмированный большой ноготь, что свидетельствует о давности педикюра.

Джулианна Мур

На открытии Каннского фестиваля пальчики актрисы Джулианны Мур ускользали из футуристических босоножек Christian Dior, что придавало ее роскошному вечернему образу комичности. Ни она, ни ее стилисты не предусмотрели этого неудобства. Кроме того, Мур не сделала педикюр перед светским мероприятием.

Леди Гага

Эпатажная певица Леди Гага завершила свой визит в Берлин, оставив поклонников в шоке. Она вышла в свет в белом полупрозрачном наряде босиком. Папарацци заметили отросшие ногти на ногах знаменитости.

Мишель Йео

Актриса Мишель Йео на красную дорожку в стильных босоножках, которые не подходят для ее ног. У нее на стопах выражены косточки, пережавшие лямки туфель. Фанаты ошеломлены, как звезда решилась на столь открытую обувь, и как ей было неудобно ходить.

Пэрис Хилтон

Актриса и светская львица Пэрис Хилтон не скрывает, что комплексует по поводу большого размера ноги. У модели 43 размер. Однако иногда она забывает своевременно посещать мастера и выходит в свет с неухоженными ногтями.

Пенелопа Крус

Актриса Пенелопа Крус скомбинировала классический костюм с открытыми босоножками. Однако стилисты не проследили за состоянием педикюра звезды – у нее на ногах отросли ногти.

Кейт Мосс

Супермодель Кейт Мосс вышла в свет в босоножках, но не сделала перед этим педикюр. Ногти на ногах звезды выглядели неухоженными.

Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус вышла на красную дорожку в босоножках без педикюра. Знаменитость не окрашивает ногти, но и забыла их подстричь.

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