10 звезд, которые отказались от бюстгальтера. Фото

В мире 13 октября отмечается День без бюстгальтера. Из года в год многие женщины в этот день отказываются от белья, чтобы привлечь внимание к проблеме рака груди.

Но в последнее время отказ от белья стал трендом. Знаменитости посещают светские мероприятия без бюстгальтера, да в повседневной жизни давно отказались от этого неудобного элемента гардероба.

OBOZREVATEL решил рассказать о звездных красавицах, которые не носят лифчик.

Кэмерон Диаз

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Актриса Кэмерон Диаз не привыкла прятать грудь в бюстгальтер. Она не носит пуш-ап и не комплексует по поводу размера груди.

Актриса довольна своими формами и обходится без тесного белья. Только во время тренировок она носит спортивный топ.

Миранда Керр

Модель Миранда Керр носит одежду с глубоким декольте и не надевает белье. Красавица ходит без бюстгальтера не только на подиуме и на светских раутах, но и в повседневной жизни.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли не скрывает идеальные модельные параметры. Она всегда надевает провокационные образы без белья и с глубоким вырезом.

Рианна

Певица Рианна обожает выглядеть эпатажно в повседневной жизни и на красной дорожке. Ее прозрачные платья и глубокие вырезы затмевают других звезд. Также она любит носить оверсайз свитера и рубашки без бюстгальтера.

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон не носит бюстгальтер. По ее мнению, он портит сексуальный образ.

Кроме того, Хилтон чаще всего носит откровенные наряды с вырезом на спине или декольте, которые несовместимы с бельем.

Селена Гомес

Поп-звезда Селена Гомес также экспериментирует с эпатажными нарядами и выходит в свет без белья. У молодой певицы пышная грудь, но она все равно выбирает платья с глубоким вырезом.

Линдси Лохан

Актриса Линдси Лохан в жизни всегда ходит без бюстгальтера. В соцсетях она публикует обнаженные фото, где демонстрирует идеальную фигуру.

Майли Сайрус

Эпатажная певица Майли Сайрус часто появляется обнаженной в своих клипах. Звезда с юности ходит без бюстгальтера, любит носить облегающие белые футболки и майки, которые подчеркивают форму груди.

Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли надевает тоненькие шелковые топы и рубашки на голое тело. Даже на заседание ООН звезда однажды пришла без белья.

Деми Мур

Актриса Деми Мур носила одежду на голое тело еще за долго до того, как это стало трендом. На красной дорожке и в жизни звезда любит делать свой образ более сексуальным, игнорируя белье.

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