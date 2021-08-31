Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке по городу. Фото

35-летняя голливудская актриса Меган Фокс вышла в свет в очень откровенном наряде. Знаменитость выбрала для прогулки по городу боди ярко-неонового цвета.

Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. "Вот как я сейчас езжу в магазин. Давайте поговорим об этом", – написала актриса.

Меган надела светлый джинсовый костюм, а под него подобрала яркий боди с разрезом под грудью. Благодаря откровенному вырезу, можно увидеть подтянутый пресс и грудь модели.

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Образ звезда Голливуда дополнила нюдовым макияжем, а свои волосы она оставила распущенными. К своему аутфиту Меган подобрала сумку в тон к боди.

Поклонники сразу же ринулись писать комплименты Меган.

"Королева", "Икона", "Лучшая", "Красотка", "Ты выглядишь прекрасно", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс начала свою карьеру в 2001 году, дебютировав в ленте "Солнечные каникулы" с сестрами Олсен.

Она известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".

Была замужем за звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" – 46-летним актером Брайаном Остином Грином, в браке с которым у них родились трое сыновей. В 2020 году они развелись.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Меган Фокс неожиданно появилась на сцене в сексуальном топе вместе с новым возлюбленным – рэпером Колсоном Бэйкером – выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly.