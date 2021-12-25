7 тяжелых испытаний, произошедших в жизни легендарного певца Джорджа Майкла. Фото

Всемирно известный певец Джордж Майкл умер 5 лет назад 25 декабря. Легендарная песня Last Christmas сделала его одним из самых успешных артистов мира. Он является обладателем двух премий "Грэмми", а рекорды его хитов до сих пор не может побить ни один исполнитель.

Музыкант прожил всего 54 года, но успел стать "Тайным Сантом" для тысяч людей. Он помогал больным и обездоленным, однако благородными поступками не кичился. Его судьба также была сложной, не обошлось без личных трагедий, разбитого сердца и зависимостей.

OBOZREVATEL рассказывает о 7 тяжелых испытаниях, случившихся в жизни Джорджа Майкла.

Видео дня

Нищее детство и буллинг

Будущий кумир британской молодежи родился в Лондоне в бедной семье. Он обижался на родителей, потому что они постоянно работали. Джорджа Майкла воспитали его две старшие сестры. В детстве он носил огромные очки и страдал от буллинга со стороны сверстников.

Камминг-аут

Еще за долго до каминг-аута Джорджа Майкла подозревали в нетрадиционной ориентации. В 1998 году его арестовали в туалете в Беверли-Хиллз. Певца обвинили в совершении развратных действий. Ему выписали штраф и приговорили к 80 часам общественных работ. Именно этот инцидент побудил Джорджа открыто признаться в отношениях с бизнесменом Далани Кенни Госсом.

Смерть любимого

Первой большой любовью Джорджа Майкла стал бразильский дизайнер Ансельме Фелеппе. Они познакомились в 1991 году в Рио. Однако любимый легендарной звезды ушел из жизни в 1993 году из-за СПИДа.

Проблемы с законом

В 2006 году Джорджа Майкла арестовали из-за хранения наркотиков. Он ехал по городу почти без сознания. Копы обнаружили в его авто несколько видов наркотиков. Певец провел ночь в полицейском участке и его выпустили на поруки. В 2010 году его еще раз приговорили к восьми неделям заключения за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Но выпущен на свободу после половины срока.

Искусственная вентиляция легких

За четыре года до смерти в 2011 году Джордж Майкл заболел пневмонией и находился на грани смерти. Врачи подключали аппарат ИВЛ и прогнозировали ему потерю голоса из-за длительного использования этого прибора. Артисту удалось поправиться.

Борьба с наркотиками

Джордж Майкл до последнего боролся с наркозависимостью. В 51 год он лег на лечение в реабилитационном центре Швейцарии. Исполнитель не употреблял тяжелых наркотиков, однако у него была серьезная зависимость от марихуаны. Майкл ежедневно выкуривал по 25 косяков.

Вероятное самоубийство

Последним партнером певца был его стилист Фади Фаваз. Через несколько лет после смерти Майкла он заявил о том, что певец покончил с собой. Официальной версией смерти считается сердечная недостаточность, но после вскрытия врачи не обнаружили проблем с сердцем.

Ранее OBOZREVATEL писал: