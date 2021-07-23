10 простых вещей, которые спасут жизнь в критической ситуации

В экстремальных условиях обычные вещи спасают жизнь. Поэтому важно знать, что можно пустить в ход в случае чрезвычайной ситуации.

Подручные материалы помогут согреться, уберегут от насекомых и даже остановят кровотечение. Как еще их можно использовать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Внутрь картонного лотка для яиц нужно положить немного хвороста или угля. Затем закрыть коробку и поджечь. Вы увидите, что сгорят даже сырые ветки.

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В полевых условиях можно сделать компас, чтобы сориентироваться на местности. Для этого вам понадобится сосуд с водой и листок. Иглу одним кончиком нужно потереть об джинсы и наэлектризовать его. Затем положить иголку на лист. Заряженная сторона будет указывать на север.

С помощью медиатора для гитары можно разжечь костер: он сделан из целлулоида, поэтому его стружка быстро вспыхивает и долго горит.

Укус комара или другого насекомого нужно замазать зубной пастой. В пасте есть противовоспалительные компоненты – они уменьшат отек и покраснение.

Тампон – стерильное средство гигиены, он поможет остановить даже сильное кровотечение.

Сухая лаванда отпугивает комаров, как и любой другой резкий запах.

Можно сделать свечу из воскового мелка (он содержит горючие компоненты). Один фломастер горит примерно полчаса.

Засуньте под одежду траву и листья, чтобы согреться. Растения удержат тепло и сохранят организм от переохлаждения.

Гигиенической помадой можно обработать не глубокий порез. Также это средство можно использовать на лице, чтобы защитить кожу от ветра и мороза.

Сода входит в состав многих огнетушителей, поэтому она может погасить маленькое возгорание в поле или лесу. Также это вещество обладает дезинфицирующими свойствами. Раствором воды и соды можно вымыть фрукты и овощи в полевых условиях.

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