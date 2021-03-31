10 вещей, которые не может делать Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон беспрекословно следует королевскому протоколу и отказывается от многих, казалось бы, безобидных вещей. К примеру, ей нельзя красить ногти ярким лаком или заводить страницу в социальной сети.

Так, супруга герцога Кембриджского Уильяма не подпишет открытку поклонникам, потому что может ставить свою подпись только на официальных документах. Об этом пишет издание Independent.

А вот от любимых алых, бордовых или розовых оттенков лака Кэтрин пришлось отказаться по требованию Елизаветы II.

Заводить личную страницу в социальной сети запрещается, потому что появляется риск взлома аккаунтов хакерами.

Герцогиня не может ходить на работу с 9 до 6, поскольку теперь она занимается социально значимыми делами: посещает открытия больниц и спортивных клубов, вместе с мужем ведет образовательный проект.

Миддлтон обязана следовать примеру бабушки мужа, которая за много лет супружеской жизни с принцем Филиппом никогда не позволяла себе проявлять чувства на публике.

Кейт нельзя одной ходить за покупками, потому что это может быть небезопасно.

Изделия из натурального меха не приветствуются в королевской семье, и они тоже входят в список запретов.

Герцогине Кембриджской нельзя есть устрицы и мидии, как и другим членам британской королевской семьи.

Также Кейт запрещено открыто выражать свои политические взгляды и голосовать на выборах.

Елизавета II уже давно не разрешает родным играть в популярную игру "Монополия", поскольку в процессе игроки становятся жестокими.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон удивила умением создавать разные образы в одних и тех же платьях. Ей удается достигнуть желаемого эффекта с помощью новой прически или правильно подобранных деталей.