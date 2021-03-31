10 речей, які не може робити Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон беззаперечно слідує королівському протоколу і відмовляється від багатьох, здавалося б, нешкідливих речей. Наприклад, їй не можна фарбувати нігті яскравим лаком чи заводити сторінку в соціальній мережі.

Так, дружина герцога Кембриджського Вільяма не підпише листівку шанувальникам, тому що може ставити свій підпис тільки на офіційних документах. Про це пише видання Independent.

А ось від улюблених червоних, бордових або рожевих відтінків лаку Кетрін довелося відмовитися на вимогу Єлизавети II.

Заводити особисту сторінку в соціальній мережі забороняється, тому що з'являється ризик злому акаунтів хакерами.

Герцогиня не може ходити на роботу з 9 до 6, оскільки тепер вона займається соціально значущими справами: відвідує відкриття лікарень і спортивних клубів, разом з чоловіком веде освітній проєкт.

Міддлтон зобов'язана наслідувати приклад бабусі чоловіка, яка за багато років подружнього життя з принцом Філіпом ніколи не дозволяла собі проявляти почуття на публіці.

Кейт не можна одній ходити за покупками, тому що це може бути небезпечно.

Вироби із натурального хутра не вітаються в королівській родині, і вони теж входять в список заборон.

Герцогині Кембриджській не можна їсти устриці і мідії, як і іншим членам британської королівської сім'ї.

Також Кейт заборонено відкрито висловлювати свої політичні погляди і голосувати на виборах.

Єлизавета II вже давно не дозволяє рідним грати в популярну гру "Монополія", оскільки в процесі гравці стають жорстокими.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кейт Міддлтон здивувала умінням створювати різні образи в одних і тих же сукнях. Їй вдається досягти бажаного ефекту за допомогою нової зачіски чи правильно підібраних деталей.