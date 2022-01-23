7 удачных поз для фото, которыми пользуются мировые знаменитости

Яна Сончковская
Люди
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Звезды позируют на камеру

Многим кажется, что знаменитости учатся позировать в модельной школе, прежде чем выйти на красную дорожку. Однако у большинства селебрити есть в арсенале несколько поз, которые выгодно подчеркивают их тип фигуры.

К примеру, Джей Ло хочет выглядеть в кадре меньше, поэтому становится всегда на втором плане, а Бейонсе ставит руки на бока и выделяет широкие бедра.

OBOZREVATEL собрал 7 лайфхаков звезд, которые помогут блистать на фотографиях.

  • Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм кладет руки на бедра.
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Девушки, которые часто фотографируются, знают какая сторона лица более фотогенична, поскольку у многих людей черты асимметричны. Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм в кадре поворачивается ближе левой стороной.

Виктория Бекхэм всегда поворачивается влево.

Кроме этого, Бекхэм на фотографиях прямые руки кладет на бедра.

  • Бейонсе

Бейонсе кладет руки на бедра.

У певицы Бейонсе невероятная фигура, которая на фото всегда выглядит блестяще. В кадре не стоит не прятать руки, а лучше выгодно подчеркнуть свои формы.

Бейонсе держит руки на поясе

Чтобы подчеркнуть талию и сделать бедра визуально шире, Бейонсе на фото сгибает обе руки и кладет на бедра.

  • Ким Кардашьян

Ким Кардашьян отводит плечи назад.

Светская львица Ким Кардашьян нередко попадает в объективы папарацци в невыгодной позе. Однако на красной дорожке и в социальных сетях Instagram-звезда выглядит невероятно.

Ким Кардашьян выставляет правую ногу вперед.

Ким делает одной ногой шаг вперед, чтобы бедра казались более широкими, а ноги менее объемными.

  • Дженнифер Лопес

Джей Ло становится позади мужчин.

Певица Дженнифер Лопес в кадре кажется очень стройной. Когда она позирует с мужчинами, то пытается стать на втором плане.

Дженнифер Лопес стала полуоборотом.

Кроме этого, к камере Джей Ло часто становится в полуоборота, чтобы подчеркнуть округлые формы.

  • Хайди Клум

Хайди Клум на фото делает шаг вправо.

Немецкая супермодель Хайди Клум подчеркивает изящную талию на фото. Чтобы сделать свои формы более стройными, она кладет руки на пояс.

Хайди Клум всегда держит руки на поясе.

Модель не прижимает кисти к туловищу, чтобы они казались менее объемными.

  • Рианна

Рианна позирует в выгодной позе.

Певица Рианна на красной дорожке обожает позировать спиной к фотографам. Тогда ее взгляд становится более сексуальным.

Рианна любит позировать спиной.

Рианна прячет подбородок за плечом, потому что там у нее есть шрам.

  • Кристина Агилера

Кристина Агилера посылает поклонникам воздушный поцелуй.

Певица Кристина Агилера на камеру посылает воздушные поцелуи своим поклонникам. Таким образом щеки кажутся меньше.

Кристина Агилера держит руки у лица.

Исполнительница чаще всего своем держит руки на фото возле лица и отводит плечи назад.

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