7 удачных поз для фото, которыми пользуются мировые знаменитости
Многим кажется, что знаменитости учатся позировать в модельной школе, прежде чем выйти на красную дорожку. Однако у большинства селебрити есть в арсенале несколько поз, которые выгодно подчеркивают их тип фигуры.
К примеру, Джей Ло хочет выглядеть в кадре меньше, поэтому становится всегда на втором плане, а Бейонсе ставит руки на бока и выделяет широкие бедра.
OBOZREVATEL собрал 7 лайфхаков звезд, которые помогут блистать на фотографиях.
Виктория Бекхэм
Девушки, которые часто фотографируются, знают какая сторона лица более фотогенична, поскольку у многих людей черты асимметричны. Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм в кадре поворачивается ближе левой стороной.
Кроме этого, Бекхэм на фотографиях прямые руки кладет на бедра.
Бейонсе
У певицы Бейонсе невероятная фигура, которая на фото всегда выглядит блестяще. В кадре не стоит не прятать руки, а лучше выгодно подчеркнуть свои формы.
Чтобы подчеркнуть талию и сделать бедра визуально шире, Бейонсе на фото сгибает обе руки и кладет на бедра.
Ким Кардашьян
Светская львица Ким Кардашьян нередко попадает в объективы папарацци в невыгодной позе. Однако на красной дорожке и в социальных сетях Instagram-звезда выглядит невероятно.
Ким делает одной ногой шаг вперед, чтобы бедра казались более широкими, а ноги менее объемными.
Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес в кадре кажется очень стройной. Когда она позирует с мужчинами, то пытается стать на втором плане.
Кроме этого, к камере Джей Ло часто становится в полуоборота, чтобы подчеркнуть округлые формы.
Хайди Клум
Немецкая супермодель Хайди Клум подчеркивает изящную талию на фото. Чтобы сделать свои формы более стройными, она кладет руки на пояс.
Модель не прижимает кисти к туловищу, чтобы они казались менее объемными.
Рианна
Певица Рианна на красной дорожке обожает позировать спиной к фотографам. Тогда ее взгляд становится более сексуальным.
Рианна прячет подбородок за плечом, потому что там у нее есть шрам.
Кристина Агилера
Певица Кристина Агилера на камеру посылает воздушные поцелуи своим поклонникам. Таким образом щеки кажутся меньше.
Исполнительница чаще всего своем держит руки на фото возле лица и отводит плечи назад.
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