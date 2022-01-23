7 удачных поз для фото, которыми пользуются мировые знаменитости

Многим кажется, что знаменитости учатся позировать в модельной школе, прежде чем выйти на красную дорожку. Однако у большинства селебрити есть в арсенале несколько поз, которые выгодно подчеркивают их тип фигуры.

К примеру, Джей Ло хочет выглядеть в кадре меньше, поэтому становится всегда на втором плане, а Бейонсе ставит руки на бока и выделяет широкие бедра.

OBOZREVATEL собрал 7 лайфхаков звезд, которые помогут блистать на фотографиях.

Виктория Бекхэм

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Девушки, которые часто фотографируются, знают какая сторона лица более фотогенична, поскольку у многих людей черты асимметричны. Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм в кадре поворачивается ближе левой стороной.

Кроме этого, Бекхэм на фотографиях прямые руки кладет на бедра.

Бейонсе

У певицы Бейонсе невероятная фигура, которая на фото всегда выглядит блестяще. В кадре не стоит не прятать руки, а лучше выгодно подчеркнуть свои формы.

Чтобы подчеркнуть талию и сделать бедра визуально шире, Бейонсе на фото сгибает обе руки и кладет на бедра.

Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян нередко попадает в объективы папарацци в невыгодной позе. Однако на красной дорожке и в социальных сетях Instagram-звезда выглядит невероятно.

Ким делает одной ногой шаг вперед, чтобы бедра казались более широкими, а ноги менее объемными.

Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес в кадре кажется очень стройной. Когда она позирует с мужчинами, то пытается стать на втором плане.

Кроме этого, к камере Джей Ло часто становится в полуоборота, чтобы подчеркнуть округлые формы.

Хайди Клум

Немецкая супермодель Хайди Клум подчеркивает изящную талию на фото. Чтобы сделать свои формы более стройными, она кладет руки на пояс.

Модель не прижимает кисти к туловищу, чтобы они казались менее объемными.

Рианна

Певица Рианна на красной дорожке обожает позировать спиной к фотографам. Тогда ее взгляд становится более сексуальным.

Рианна прячет подбородок за плечом, потому что там у нее есть шрам.

Кристина Агилера

Певица Кристина Агилера на камеру посылает воздушные поцелуи своим поклонникам. Таким образом щеки кажутся меньше.

Исполнительница чаще всего своем держит руки на фото возле лица и отводит плечи назад.

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