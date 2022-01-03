10 случаев, когда члены королевской семьи не сдержали слез на публике

Члены королевской семьи Великобритании на публике всегда сдержанны и крайне редко выражают подлинные эмоции. Впрочем, порой монархи позволяют себе выйти за рамки протокола, поскольку титул обязывает скрывать чувства.

Моменты, когда принцессы, королевы и герцоги плачут, фиксировали на камеру папарацци. Эти кадры мгновенно разлетались по всему миру. OBOZREVATEL рассказывает о 10 случаях, когда представители королевской семьи не сдержали слез.

Принц Гарри

Принц Гарри не смог сдержать эмоций на церемонии "WellChild Awards", посвященной тяжелобольным детям и подросткам. Герцог Сассекский вспомнил, что в прошлом году они с женой посетили эту же церемонию, когда узнали, что станут родителями. В этот момент принц чуть не заплакал: "Мы уже знали, но никому еще не сообщили. И я помню..."

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Меган Маркл

Герцоги Сассекские дали интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл сделала несколько ошеломляющих признаний. Она рассказала, что думала о самоубийстве, терпя унижение в Букингемском дворце. Вспоминая эти периоды своей жизни, Маркл вытирала слезы.

Елизавета II

Елизавета II передала королевские обязанности принцу Чарльзу на церемонии Кенотафа в Лондоне. Она наблюдала с балкона Министерства иностранных дел, когда сын положил венок к памятнику от имени королевы. Ее Величество переполняли эмоции. На службе памяти она вытирала слезу, отдавая честь героям войны.

Елизавета Боуз-Лайон

Мать королевы Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон заплакала во время торжества по случаю 50-летия Дня победы в 1995 году. Ее сфотографировали папарацци, когда она вытирала слезу.

Принцесса Шарлотта

Дочь принца Уильяма – принцесса Шарлотта, заплакала на публике. У 3-летней девочки исчезло настроение, когда она поскользнулась и упала, ударившись головой об перила балкона. Тогда королевская семья участвовала в параде "Trooping the Colour" в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Принцесса Диана

Проблемы в личной жизни принцессы Дианы отражались на ее настроении, и она не скрывала чувств перед камерами. Леди Ди посетила больницу в Ливерпуле, где общалась с тяжелобольными и обездоленными пациентами. Принцесса просто не смогла сдерживать слез и заплакала навзрыд перед папарацци.

Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на публике всегда выглядит сдержанно. Однажды в 2014 году герцогиня Кембриджская посетила мероприятие "Детские хосписы Восточной Англии". После него в машине папарацци заметили, как Кейт плакала. Тогда она была на четвертом месяце беременности.

Принц Чарльз

Принц Чарльз провел церемонию, посвященную жертвам Второй мировой войны по случаю 75-летия победы. Наследник британского престола расплакался во время минуты молчания.

Камилла Паркер-Боулз

Жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз расплакалась во время визита в центр реабилитации "Safelives" в январе 2016 года. Герцогиня разговаривала с жертвами домашнего насилия. После истории жизни Дианы Паркс, дочь которой убил муж – Камилла не смогла сдержать слез.

Принц Джордж

Кейт Миддлтон с детьми посетила мач поло в 2018 году. Они играли на траве игрушками, и вдруг принц Джордж расплакался. Кейт мгновенно утешила 4-летнего сына. Даже в плохом настроении малыш выглядел неотразимо.

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