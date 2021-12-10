Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за жалобы на королевскую семью

Жалобы принца Гарри и Меган Маркл на то, что их сыну Арчи якобы не могли обеспечить безопасность во дворце, необоснованны, считает королевский эксперт Эндрю Мортон. Знаменитая пара была недовольна нежеланием королевской семьи нанять мальчику телохранителя, а также тем, что ему не предоставили титул "принц".

Такие жалобы были озвучены Гарри и Меган в интервью Опре Уинфри, передает Daily Star. Они стали одной из причин, почему пара разорвала связь с монаршей семьей. Однако автор книг "Меган: принцесса Голливуда" и "Диана: в погоне за любовью" заявил: младенцу не нужен собственный телохранитель.

По словам Мортона, было бы "преждевременно" создавать отдельную службу безопасности для Арчи, пока тот был в таком юном возрасте.

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Эксперт пояснил, что сын герцогов Сассекских был бы в достаточной безопасности, находясь рядом с телохранителями своих родителей.

При этом, как утверждает Мортон, сильные переживания Гарри и Меган по поводу защиты своих детей связаны с трагедией принцессы Дианы, которая подверглась преследованиям со стороны папарацци и погибла в ДТП в 1997 году.

"Конечно, их решение относительно защиты Арчи и Лили (младший ребенок пары, – ред.) является ответом на то, что случилось с Дианой. Они слишком сфокусированы на этом", – заявил британский эксперт.

Жалоба касательно того, что Арчи не был удостоен титула, тесто связана с фактом, что кузены мальчика Джордж, Луи и Шарлотта, дети Уильяма и Кейт Миддлтон, официально стали принцами и принцессой.

В соответствии со сложными королевскими правилами наследования, Арчи будет иметь право называться принцем только тогда, когда его дед принц Чарльз взойдет на трон.

Принц Джордж был единственным из детей Уильяма и Миддлтон, который автоматически родился принцем как прямой наследник престола.

Но в 2013 году королева Елизавета II ввела новые правила, согласно которым братья и сестры Джорджа также стали принцами или принцессами.

Напомним:

с 1 апреля 2020-го принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маркл была признала более влиятельной персоной в сети, чем любой другой член британской королевской семьи, включительно с самим монархом Елизаветой ІІ.