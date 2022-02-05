7 самых опасных туристических развлечений в мире, которые пощекочут нервы

Все люди делятся на два типа: те, кому нравится спокойный и размеренный релакс на море или в горах, и те, кто везде ищет экстрим и адреналин.

Некоторым смельчакам мало прыжка с парашюта или дайвинга со скатами. Они предпочитают наблюдать за горящим вулканом и охотятся на торнадо. OBOZREVATEL рассказывает о наиболее экстремальных туристических развлечениях, которые посетить решится далеко не каждый.

Праздник Сан-Фермин, Испания

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Забег быков – известный праздник Сан-Фермин, который проходит в городе Памплоне на севере Испании в период с 6 по 14 июля. Во время этого действия тысячи мужчин убегают от разъяренных быков по улицам старого города в специальных огорожах. Дистанция заканчивается на арене для боя быков. На празднование съезжаются посмотреть желающие со всего мира – около двух миллионов человек ежегодно.

Дорога смерти, Боливия

Дорога смерти проходит в горах Боливии, ее протяженность около 64 километров. В среднем с горы падают около 26 машин и автобусов в год. Однажды в результате аварии погибли 100 человек, которые ехали на автобусе и свалились в низ на крутом повороте. Велосипедный маршрут между Ла-Пасом и Юнгасом ежегодно привлекает 25 тысяч туристов, которые ищут экстрим.

Гонки за торнадо, США

В штате Оклахома в США летом встречаются десятки смерчей, эту местность даже прозвали Аллеей Торнадо. Сюда приезжают туристы, которые хотят увидеть жуткое природное явление. Экстремалы анализируют погоду, метеорологические карты и отправляются компанией на поиски торнадо. Такое хобби становится все более популярным, несмотря на угрозу для жизни.

Хаф-Доум Йосемити, США

В Калифорнии расположена самая опасная гора для скалолазов, поэтому путешествие на гранитную скалу Хаф-Доум совершают только профессионалы. Каждый день в теплую пору года альпинистские тропы разной сложности покоряют около тысячи туристов. Ежегодно в национальный парк Йосемити приезжают 3 миллиона посетителей, чтобы не только попасть на вершины гор, но и полюбоваться невероятными видами.

Гора Эверест, Непал

Миллионы людей мечтают покорить вершину мира – Эверест. Однако не все решаются на длительную экспедицию, которая несет за собой опасность. Неопытные альпинисты могут погибнуть, если пойти на гору без тренировок. Ежегодно на вершину поднимаются не более тысячи человек. Это путешествие считается также одним из самых дорогих. Туристические агентства продают тур от 32 до 160 тысяч долларов.

Вулканы на Гавайях, США

Гавайские острова расположены на вулканической породе. Туристы рискуют своей жизнью и едут к извергающемуся вулкану, чтобы сделать селфи с расплавленной лавой. Опасность исходит не только от расплавленной горной породы, но и от концентрации вулканического ядовитого газа, который может вырываться на поверхность в неожиданных местах и приводить не только к потере сознания, но и к смерти.

Водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве

Каждый год желающие пощекотать себе нервы преодолевают тысячи километров и направляются к водопаду Виктория, который находится на реке Замбези, в Южной Африке. Туристы направляются в бассейн "Дьявола"–- это выемка у края стометровой пропасти, которую выточила река. Здесь можно поплавать и даже заглянуть на край водопада.

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