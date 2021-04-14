10 звичок у побуті, які доведуть партнера до гарячки. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 хвилини
270
Які звички у побуті дратують ваших близьких?

Іноді доводиться миритися із побутовими проколами близьких людей, які часом доводять до гарячки. Користувачі мережі Reddit часто діляться звичками рідних, партнерів і друзів, які виводять не на жарт.

Всі вони кожного разу повторюють ці жахливі витівки. OBOZREVATEL зібрав кумедні фото, які демонструють найнесподіваніші побутові звички.

Дівчина необережно використовує кабель, тому купляє кілька зарядних пристроїв на рік.

Зарядний пристрій не прожив навіть місяць

Дружина викинула коробку.

Як моя дружина викидає коробки в смітник

Син вирізав шматок курки, яку готували до святкового столу.

Син хотів з'їсти трішки курки

Дружина ніколи не шукає легких шляхів, щоб відкрити пакунок.

Дружина постійно так відкриває

Чоловік не витримав і викинув скотч у смітник.

Клейка стрічка відправилася у смітник

Тканина одягу постійно потрапляє в замок блискавки.

Тканина застрягла всередині блискавки

Хлопець кожного ранку проливає воду на стіл і потім не прибирає після себе.

Це найскладніше завдання в житті - не розлити зі склянки

Найпоширеніша проблема у вбиральнях.

Це повторюється кожного дня

Іноді ключі в кишені або в сумці заплутуються більше навушників.

Ключі кожного разу залазять у брелок в кишені

Дівчина позичила другу навушники і потім викинула їх у смітник.

Друг попросив позичити навушники

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