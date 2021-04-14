10 звичок у побуті, які доведуть партнера до гарячки. Фото

Іноді доводиться миритися із побутовими проколами близьких людей, які часом доводять до гарячки. Користувачі мережі Reddit часто діляться звичками рідних, партнерів і друзів, які виводять не на жарт.

Всі вони кожного разу повторюють ці жахливі витівки. OBOZREVATEL зібрав кумедні фото, які демонструють найнесподіваніші побутові звички.

Дівчина необережно використовує кабель, тому купляє кілька зарядних пристроїв на рік.

Дружина викинула коробку.

Син вирізав шматок курки, яку готували до святкового столу.

Дружина ніколи не шукає легких шляхів, щоб відкрити пакунок.

Чоловік не витримав і викинув скотч у смітник.

Тканина одягу постійно потрапляє в замок блискавки.

Хлопець кожного ранку проливає воду на стіл і потім не прибирає після себе.

Найпоширеніша проблема у вбиральнях.

Іноді ключі в кишені або в сумці заплутуються більше навушників.

Дівчина позичила другу навушники і потім викинула їх у смітник.

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