10 примеров очень высокой моды, которые рассмешили сеть. Фото
Мода не перестает удивлять своими нововведениями. Каждый сезон появляются необычные предметы гардероба, которые находятся на грани гениальности и безумия.
OBOZREVATEL собрал фейлы высокой моды, которые озадачили пользователей соцсетей. Стоит позавидовать креативу и нестандартному подходу современных дизайнеров.
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