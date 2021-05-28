10 примеров очень высокой моды, которые рассмешили сеть. Фото

Мода не перестает удивлять своими нововведениями. Каждый сезон появляются необычные предметы гардероба, которые находятся на грани гениальности и безумия.

OBOZREVATEL собрал фейлы высокой моды, которые озадачили пользователей соцсетей. Стоит позавидовать креативу и нестандартному подходу современных дизайнеров.

Производители обуви изготовили эксклюзивные туфли в виде вермишели.

Известные бренды пропагандируют разумное потребление.

Многим девушкам очень нравится ходить в свитере, поэтому дизайнеры придумали, как носить любимую одежду и привлекать внимание мужчин.

Туфли помогут обороняться в случае опасности.

Интересные туфли напоминают ласты для подводного плавания.

Наряд бунтарки не обойдется без джинсов с пикантными вырезами.

Таких босоножек нет больше ни у кого.

Дизайнеры нашли выход, как быть нежной девушкой и носить любимую спортивную обувь.

Все женщины любят красивую посуду, но некоторые девушки ее особенно боготворят.

Модельеры придумали способ, как проверить подойдет ли настоящая татуировка.

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