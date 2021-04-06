Названо 5 найневдаліших поєднань в одязі. Фото

Любов Блажко
Любов Блажко
Мода
2 хвилини
1,8 т.
Які варіанти поєднань в одязі, які можуть зіпсувати образ

Стилістка Катерина Полякова детально розповіла, як не варто комбінувати речі, щоб не зіпсувати образ. Наприклад, короткий топ буде погано поєднуватися з джинсами з низькою посадкою.

Про це модний експерт написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). За її словами, якщо ви вибрали вбрання з обтислим низом і верхом, то це може виглядати нудно. Бажано, щоб одна річ була вільного крою, тоді збережеться так званий перепад об'ємів.

Коли всі речі облягають, це може зіпсувати образ

Коли всі елементи образу вільного крою, краще залишити верх або низ приталений. Це зробить образ гармонійним і підкреслить потрібні місця.

Вільні речі краще комбінувати з приталеними

Топ погано поєднується з низькою посадкою джинсів з тієї причини, що буде видно всі недоліки. Фахівець радить поєднувати короткий верх з високою посадкою.

Короткий верх краще поєднувати з високою посадкою.

Якщо між чобітьми і спідницею утворюється зазор, то це може виглядати неакуратно. Правильно, щоб спідниця була віддалена від взуття або, навпаки, щоб чоботи йшли під спідницю.

Спідницю з чобітьми теж потрібно комбінувати правильно

Глибокий виріз з високим каблуком і короткою спідницею буде виглядати зухвало. Каблук бажано замінити більш зручним взуттям або ж вибрати закритий верх.

Глибокий виріз з високим каблуком і короткою спідницею виглядає зухвало

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо п'ять незамінних речей у весняному гардеробі-2021. Тренчі, речі пастельних відтінків або шкіряні штани – тренди, без яких точно не обійтися. І щоб простіше було розібратися в цьому питанні, стилісти дали кілька важливих порад.

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