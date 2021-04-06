Названо 5 найневдаліших поєднань в одязі. Фото

Стилістка Катерина Полякова детально розповіла, як не варто комбінувати речі, щоб не зіпсувати образ. Наприклад, короткий топ буде погано поєднуватися з джинсами з низькою посадкою.

Про це модний експерт написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). За її словами, якщо ви вибрали вбрання з обтислим низом і верхом, то це може виглядати нудно. Бажано, щоб одна річ була вільного крою, тоді збережеться так званий перепад об'ємів.

Коли всі елементи образу вільного крою, краще залишити верх або низ приталений. Це зробить образ гармонійним і підкреслить потрібні місця.

Топ погано поєднується з низькою посадкою джинсів з тієї причини, що буде видно всі недоліки. Фахівець радить поєднувати короткий верх з високою посадкою.

Якщо між чобітьми і спідницею утворюється зазор, то це може виглядати неакуратно. Правильно, щоб спідниця була віддалена від взуття або, навпаки, щоб чоботи йшли під спідницю.

Глибокий виріз з високим каблуком і короткою спідницею буде виглядати зухвало. Каблук бажано замінити більш зручним взуттям або ж вибрати закритий верх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо п'ять незамінних речей у весняному гардеробі-2021. Тренчі, речі пастельних відтінків або шкіряні штани – тренди, без яких точно не обійтися. І щоб простіше було розібратися в цьому питанні, стилісти дали кілька важливих порад.