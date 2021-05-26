10 вещей из СССР, которые озадачили современных школьников. Фото

Если порыться в кладовке у бабушки – можно найти много неизвестных устройств. Мало кто знает, как выглядели утюг, миксер и светильник более 50 лет назад.

OBOZREVATEL собрал предметы быта СССР, которые были в каждом доме. Современные школьники точно не догадаются, как работали эти механизмы.

Раньше часто выключали электроэнергию в квартирах, поэтому хозяева использовали керосиновые лампы.

Раньше стиральная машинка была совсем не похожа на современную.

С помощью этого устройства просматривали фото, сделанные на камеру.

Магнитофон, чтобы слушать музыку на кассетах, был роскошью.

Баллончики помогали сделать газированный напиток.

Дети любят играть с конструктором, а десятки лет назад его делали из металла.

Корзина позволяет вмещать большее количество яиц, чем современные картонные контейнеры.

Доска для ручной стирки вещей: ее ставили в тазик с мылом и полоскали белье.

Люди делали венчик своими руками, чтобы взбивать яйца.

Ранее одежду гладили с помощью тяжелых предметов

Ранее OBOZREVATEL показывал: