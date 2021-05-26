10 вещей из СССР, которые озадачили современных школьников. Фото
Если порыться в кладовке у бабушки – можно найти много неизвестных устройств. Мало кто знает, как выглядели утюг, миксер и светильник более 50 лет назад.
OBOZREVATEL собрал предметы быта СССР, которые были в каждом доме. Современные школьники точно не догадаются, как работали эти механизмы.
Раньше часто выключали электроэнергию в квартирах, поэтому хозяева использовали керосиновые лампы.
Раньше стиральная машинка была совсем не похожа на современную.
С помощью этого устройства просматривали фото, сделанные на камеру.
Магнитофон, чтобы слушать музыку на кассетах, был роскошью.
Баллончики помогали сделать газированный напиток.
Дети любят играть с конструктором, а десятки лет назад его делали из металла.
Корзина позволяет вмещать большее количество яиц, чем современные картонные контейнеры.
Доска для ручной стирки вещей: ее ставили в тазик с мылом и полоскали белье.
Люди делали венчик своими руками, чтобы взбивать яйца.
Ранее одежду гладили с помощью тяжелых предметов
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