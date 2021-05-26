10 вещей из СССР, которые озадачили современных школьников. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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В СССР было много вещей, которые сейчас уже вышли из употребления

Если порыться в кладовке у бабушки – можно найти много неизвестных устройств. Мало кто знает, как выглядели утюг, миксер и светильник более 50 лет назад.

OBOZREVATEL собрал предметы быта СССР, которые были в каждом доме. Современные школьники точно не догадаются, как работали эти механизмы.

Раньше часто выключали электроэнергию в квартирах, поэтому хозяева использовали керосиновые лампы.

Керосиновая лампа выручала, когда не было электроэнергии.

Раньше стиральная машинка была совсем не похожа на современную.

Стиральная машинка из СССР напоминает космическую ракету.

С помощью этого устройства просматривали фото, сделанные на камеру.

Устройство для просмотра фотографий, которые сделали на пленку.

Магнитофон, чтобы слушать музыку на кассетах, был роскошью.

Кассетный магнитофон "Маяк" вместо плеера на смартфоне.

Баллончики помогали сделать газированный напиток.

С помощью этих гильз делали газированный лимонад.

Дети любят играть с конструктором, а десятки лет назад его делали из металла.

Вот так выглядело Лего в СССР.

Корзина позволяет вмещать большее количество яиц, чем современные картонные контейнеры.

Корзина, чтобы переносить яйца.

Доска для ручной стирки вещей: ее ставили в тазик с мылом и полоскали белье.

Доска для стирки белья.

Люди делали венчик своими руками, чтобы взбивать яйца.

Миксер в СССР был сделан из дерева.

Ранее одежду гладили с помощью тяжелых предметов

Утюг для глажки белья.

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