Звездные братья и сестры, которые вместе покорили мировой шоу-бизнес. Фото

В шоу-бизнесе нередки случаи, когда родственники вместе покоряют Голливуд или строят певческую карьеру. Так бывает с братьями и сестрами, потому что дети растут вместе с одной мечтой на двоих.

Часто одни успешно шагают по карьерной лестнице, а другие вынуждены довольствоваться эпизодическими ролями или продавать песни, находясь в тени более успешного родственника. OBOZREVATEL рассказывает о звездных родных братьях и сестрах.

Брэд и Даг Питт

Видео дня

Младший брат голливудского актера Брэда Питта живет как обычный американец. У Дага Питта собственная компьютерная фирма и агентство недвижимости. В свободное время он, как и его родственник, активно занимается благотворительностью. Внешне братья тоже похожи. В юности Даг мечтал стать комедийным актером, но сейчас свои сценки показывает только в семейном кругу.

Бритни и Джейми Спирс

У популярной певицы Бритни Спирс менее известная младшая сестра Джейми Линн, которая также хотела построить актерскую и певческую карьеру. В 2014 году она выпустила свой первый альбом, а за свои 30 лет снялась только в пяти фильмах. Старшая Бритни стала самой популярной в семье, поэтому в семье все ей завидовали. Все внимание было приковано к проделкам Бритни, пока мать не рассказала о беременности младшей дочери в 16 лет. За эксклюзивное признание журнал OK! заплатил миллион долларов

Пенелопа и Моника КРУС

У голливудской актрисы Пенелопы Крус есть младшая сестра Моника. Меньшая планировала стать танцовщицей и училась в Институте классического балета в Мадриде, а старшая еще в юности делала первые шаги в киноиндустрии. Позже Моника тоже захотела стать актрисой, но не смогла повторить успех сестры. Когда Пенелопа забеременела, родственница заменила ее в фильме "Пираты Карибского моря", поскольку сестры очень похожи.

Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен

Старший брат Анджелины Джоли тоже мечтал стать актером. Первую роль в кино Джеймс Хейвен получил благодаря своей сестре в фильме Джиа. Однако режиссеры поручали ему только второстепенные роли. Всего в фильмографии актера 15 картин. Джеймс также занимается продюсированием. У родственников теплые отношения, они очень похожи между собой и никогда не стесняются публично выражать чувства.

Ноа и Майли Сайрус

Сестры Сайрус словно повторяли судьбу друг друга. Младшая Ноа, как и ее знаменитая старшая сестра, строит карьеру в шоу-бизнесе. Она появилась на экране в 2 года в роли маленькой Грейс Хеберт в шоу "Доктор". Затем, в 9 лет, Ноа вместе с Майли снималась в сериале "Ханна Монтана". Однако Майли превзошла успех Нои и стала известной певицей по всему миру.

Алекс и Эмма Уотсон

У популярной актрисы Эммы Уотсон есть брат, которому она также помогла покорить Голливуд. 29-летний Алекс очень похож на сестру, он получает небольшие роли в сериалах, но до успеха старшей сестры ему далеко. Эмма очень любит брата, всегда берёт его с собой на светские мероприятия.

Бейонсе и Соланж Ноулз

Семейство Ноулз одарено талантами, у всех сестер есть певческие способности. Наибольший успех получила Бейонсе, ставшая всемирно известной исполнительницей. Младшая Соладж также является певицей и автором песен, она писала тексты уже с 15 лет для группы "Destiny's Child", которую продюсировал отец семьи Мэтью и где пела Бейонсе.

Эрик и Джулия Робертс

Старший брат Джулии Робертс также добился успеха в Голливуде. Эрику Робертс сейчас 65 лет, он снялся около 500 фильмов и телесериалов, а также был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой Глобус". В основном актеру достаются роли в малобюджетных фильмах, поэтому снискать славу во всем мире ему не удалось.

Братья Болдвины

Четверо братьев Болдвинов стали актерами. Алек, Дэниел, Уильям и Стивен вместе покоряли Голливуд и часто появляются на светских мероприятиях. Старший Алек является наиболее успешным в семье. Он получил несколько "Золотых глобусов" и "Премий Гильдии киноактеров".

Дэниел сначала хотел стать психологом, но потом начал сниматься в кино и заниматься продюсированием. Лерой снялся в 120 кинолентах, но несколько раз попадал в скандал с наркотиками. Уильям до сих пор снимается в кино и стал секс символом многих фильмов. MTV его назвало самым сексуальным мужчиной. Младший Стивен является актером, продюсером, писателем и активным общественным деятелем.

Макколей и Киран Калкин

Дети семьи Калкинов стали звездами еще в детстве, однако после фильма "Сам дома" успешными стали только двое Макколей и Киран. Наиболее известен Макколей, за его жизнью следит весь мир и популярность 41-летнего актера никогда не пойдет на убыль. Младший Киран также снимался во многих фильмах, но всегда получал второстепенные роли. Сейчас он занимается воспитанием детей, поскольку у него их семеро.

Ранее OBOZREVATEL писал: