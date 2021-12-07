Три сестры дожили до 100 лет и раскрыли семейный секрет долголетия. Фото

Три сестры из штата Канзас, США, пересекли рубеж в 100 лет и поделились с потомками секретами долголетия. Они тоже вспомнили и рассказали свою интересную историю жизни.

104-летняя Коприва, 102-летняя Люси и 100-летняя Фрэнсис уже давно стали родителями и бабушками, но продолжают поддерживать и заботиться друг о друге. Об этом они рассказали KSN TV в видео на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сестры родились и провели детство на ферме в маленьком городке Бердсли, штат Канзас. Там они помогали родителям ухаживать за посевами.

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"Я хорошо помню, что у нашего отца не было современных тракторов. Мы переходили пастбище пешком, а потом, возвращаясь, останавливались у ручья, ловили лягушек и клали их в карманы", – вспомнила Коприва.

Сестры рассказали, что им приходилось жить без современной техники, поэтому они вынуждены были тяжело работать. Долгожители считают, что человечество сделало большой шаг вперед, изобретя стиральную машину.

На вопрос, какие советы женщины хотят дать будущему поколению, они ненадолго задумались.

Коприва ответила, что нужно не терять веру и быть благодарными своим родителям. Средняя сестра посоветовала больше ходить, а Фрэнсис просто согласилась с родственницами.

Своим главным секретом долголетия американки считают – сбалансированный рацион.

"Мы хорошо едим, правда. Нужно больше молиться и держаться подальше от бед", – подчеркнули пенционерки.

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