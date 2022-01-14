Сестра Бритни Спирз назвала ее психически больной: певица резко ответила и вспомнила всю семью

30-летняя певица и актриса Джейми Линн Спирс, младшая сестра поп-звезды Бритни Спирс, заявила о сложных отношениях с артисткой и ее "психической неуравновешенности и паранойи". Знаменитость ответила на это, сказав, что Джейми просто хочет обогатиться за ее счет, а в трудные моменты ее не было рядом.

Публичные семейные разборки разгорелись после визита Джейми на шоу Good Morning America. Спирс-младшая написала мемуары под названием "То, что мне стоило сказать", и пришла на телевидение, чтобы прорекламировать книгу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Во время интервью она сказала, что "обожала" Бритни в детстве. По словам женщины, в отношении ее будущая певица даже "чувствовала себя еще одной мамой".

В то же время Джейми Линн Спирс заявила: мол, поведение сестры изменилось, став "беспорядочным и параноидальным".

Она также отметила, что по-прежнему любит свою сестру "на 100%", "поддерживает ее и делает то, что для нее правильно".

40-летняя артистка гневно отреагировала на заявления родственницы. В своем Twitter-аккаунте Бритни написала: "Моя сестра говорит, что мое поведение вышло из-под контроля. И это при том, что ее не было рядом со мной последние 15 лет. И зачем ей вообще говорить обо всем этом? Она хочет продать книги за мой счет".

В своем посте Спирс также ясно дала понять, что ее отношения с семьей остаются натянутыми. Она сказала, что родственники "разрушили ее мечты на 100 миллиардов процентов и пытаются выставить ее сумасшедшей".

"Моя семья любит тянуть меня вниз и постоянно причинять мне боль, поэтому я испытываю к ним отвращение!" – эмоционально высказалась поп-певица.

Бритни добавила, что она самостоятельно достигла успеха, а ее сестре "никогда не приходилось работать" и ей "всегда все давали".

"В Библии сказано: "Просите, и дано будет"… Э-э-э, не в моей жизни", – написала знаменитость.

Запись программы с участием Джейми Линн Спирс:

Коротко о звезде:

Бритни Спирс – 40-летняя американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен. Обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Родилась 2 декабря 1981 года в штате Луизиана (США).

Попала в список самых влиятельных людей планеты в 2021 году по версии американского журнала Time. Ее имя появилось в категории "иконы" (кумиры).

Дважды была замужем: за Джейсоном Алленом Александром (брак был заключен в 2004 году и длился всего 55 часов) и за Кевином Федерлайном (в браке с 2004 до 2007-го). Сейчас Бритни обручена с 27-летним Сэмом Асгари.

Певица воспитывает двух сыновей: 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена.

Как писал OBOZREVATEL, в течение 13 лет Бритни Спирс находилась под опекунством ее отца Джейми, который принимал за нее все решения.

Вокруг истории разгорелась настоящая драма: фанаты звезды первыми заподозрили, что на самом деле все происходит против воли певицы и она страдает под опекой отца. Это породило движение #FreedBritney. В итоге дело перешло в юридическую плоскость и суд вернул Спирс ее права.