10 моделей, которые пошли по стопам родителей и преуспели. Фото

Дети многих знаменитостей решаются продолжить семейное дело. Они рискуют оказаться в тени звездных предков, но благодаря своим генам и мотивации им удается достойно заявить о себе на публике.

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OBOZREVATEL пишет о чадах супермоделей Умы Турман, Йоланды Хадид, Кейт Мосс и других. Они сияют на подиумах и иногда превосходят успех своих известных родителей.

Дети Йоланды Хадид – Белла, Джиджи и Анвар

Манекенщица Йоланда Хадид передала свои навыки моделинга дочерям Джиджи и Белле, а также своему сыну Анвару. Их мать переехала из Нидерландов в США и подписала контракт с модельным агентством Ford models.

Дети значительно превзошли успех матери. Ее дочери – одни из самых высокооплачиваемых звезд моделинга, с ними сотрудничают все известные бренды и дизайнеры. Сын предпочел не подиумы, а фотосессии. Анвар Мосс снимался для мировых глянцев VMAN и Paper.

Дочь Кейт Мосс – Лила Грейс

Лила Грейс Мосс является дочерью супермодели 90-х Кейт Мосс. Уже в юном возрасте звездная дочь уже успела проявить себя в мире моды. Она шагала по подиуму в образах от Marc Jacobs, Chanel и Miu Miu. 19-летняя Лила Грейс вместе со своей мамой участвовала в показе Fendi на Неделе моды в 2021 году в Париже.

Дочь Дженнифер Флавин – Систин Сталлоне

Дочь модели Дженнифер Флавин и актера Сильвестра Сталлоне – Систин Сталлоне, стала манекенщицей. Флавин еще в юности сотрудничала с Elite Modeling Agency. Одна из ее трех дочерей пошла по стопам мамы. Систин Сталлоне в 2016 году подписала контракт с IMG Models. 23-летняя модель участвовала в показе Chanel и фотографировалась для журнала Elle.

Сын Памелы Андерсон – Дилан Джаггер Ли

До карьеры в кино Памела Андерсон была фотомоделью, наиболее популярные ее съемки в Playboy. Ее сын Дилан Джаггер Ли пошел по стопам и сотрудничает с модельным агентством Next Management. 24-летний манекенщик превзошел успех матери в моделинге работал с брендами Armani Exchange, Dolce & Gabbana и Hugo Boss, а также снимался для глянцев Interview, GQ, Vogue и Nylon.

Дочь Умы Турман – Майя Хоук

Дочь известной актрисы и бывшей модели Умы Турман – Майя Хоук, также начала проявлять себя в кино и ходить по подиумах. Турман раньше сияла на обложках мировых глянцев Glamour и Vogue. Хоук была лицом Calvin Klein и снималась в сериале "Очень странные дела".

Сын Виктории и Дэвида Бекхэма – Бруклин

У футболиста Дэвида Бекхэма и его жены дизайнера Виктории многолетний модельный опыт. Сын звездных супругов Бруклин стал профессиональным манекенщиком. Бекхэм-младший начал свою карьеру в 2014 году. Он появлялся в журнале Vogue, The New York Times Style Magazine и Interview. Бруклин также являлся лицом модной коллекции Burberry в 2021 году.

Дочери Патти Хансен – Александра и Теодора Ричардса

Дочери модели Патти Хансен и музыканта группы The Rolling Stones Кита Ричардса стали известными манекенщицами. Хансен в 70-х фотографировалась для Harper's Bazaar, Vogue и Esquire, а также сотрудничала с брендами Revlon и Calvin Klein.

Ее младшая дочь Александра Ричардс начала свою карьеру по рекламной кампании для Tommy Hilfiger, Burberry, Dior и Abercrombie. 35-летняя модель ходила по подиумам в нарядах от Dolce & Gabbana и сияла на страницах Vogue, Harper's Bazaar, и Cosmopolitan. Старшая Теодора Ричардс менее популярна в мире моды, она снималась для Tommy Hilfiger и Karen Walker. В 2011 году с мамой Ричардс появилась на обложке Town&Country, а в 2018 году снялась вместе с сестрой в глянце Harper's Bazaar.

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