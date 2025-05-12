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Анна Адом
Анна Адом

Блог | У нас заканчивается поколение, способное рождать следующее. Что делать?

У нас заканчивается поколение, способное рождать следующее. Что делать?

Мы попали в демографическую спираль. И должны понимать, что это означает – как общество, как бизнес, как страна.

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Невероятно сильное выступление Евгения Глибовицкого на Конференции по реинтеграции ветеранов. Сильное – потому что честное. Глубокое – потому что выводит за пределы новостных заголовков. Страшное – потому что говорит о будущем, которое уже пришло, и мы не готовы.

У нас заканчивается поколение, способное рождать следующее. Что делать?

Далее текст на языке оригинала.

ІСТОРІЯ ЯК ОСНОВА РОЗУМІННЯ

Ми дивимось на події сьогодення, не усвідомлюючи, наскільки вони повторюють те, що вже було.

Україна втратила мільйони життів у ХХ столітті: війни, репресії, голод, Чорнобиль, еміграція.

І кожна втрата — це не просто мінус сьогоднішнього життя. Це — мінус кілька поколінь, які не народилися.

Ми входимо в черговий цикл історичного відлуння. І якщо не зробимо висновків, знову пройдемо його сліпо.

СЬОГОДНІ: ЦИФРИ, ЯКІ КРИЧАТЬ

У 1991 році в Україні народилося понад 500 тисяч дітей.

У 2021 — трохи більше 200 тисяч.

У 2023 — 162 тисячі.

У 2024 очікується менше ніж 150 тисяч.

Це не просто тимчасове падіння. Це — структурна криза, яка поглиблюється війною.

У нас буквально закінчується покоління, здатне народжувати наступне.

Це те, що Глібовицький називає "демографічною спіраллю": чим менше народжується зараз — тим менше народиться завтра.

І навіть якщо уявити ідеальні умови миру й достатку — у нас уже замало батьків, щоб повернутися до позитивного сценарію.

У нас заканчивается поколение, способное рождать следующее. Что делать?

МАЙБУТНЄ: НЕ ІСНУЄ АВТОМАТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Демографія не піддається швидкому регулюванню.

Люди, які пережили війну, не повернуться у своє колишнє життя.

Вони створять нову реальність. І якщо держава, бізнес і суспільство не будуть готові — ця нова реальність стане кризою.

У нас уже є регіони, що вимирають. Уже є сфери, що не мають кому працювати. Уже є молоді люди, які не довіряють державі, не бачать сенсу залишатися.

І це лише початок.

ЩО РОБИТИ?

1. HR і бізнесу:

Перейти від мислення "знайти працівника" до мислення "виростити і втримати людину".

Інвестувати в внутрішнє навчання, мультифункціональні ролі, адаптацію ветеранів і жінок.

Переосмислити роль чоловіків у догляді, вихованні, сімейному балансі. Це — передумова відновлення народжуваності.

Дивитися на трудові ресурси не як на "витрату", а як на єдиний актив, що визначить майбутнє компанії.

2. Державі:

Усвідомити, що демографія — це не просто народжуваність, а цілісна екосистема: медицина, культура, інституції, довіра, інфраструктура.

Змінити фокус із контролю на партнерство із суспільством.

Включити культуру як елемент безпекової та демографічної політики.

Сприймати ветеранів не як "вразливу групу", а як ключових акторів майбутнього розвитку.

3. Суспільству:

Усвідомити, що реформи — це не про когось "там нагорі". Це про нас з вами.

Не боятися глянути в обличчя правді. Бо тільки той, хто знає, куди йде, має шанс дійти.

Це виступ, який змінює фокус.

Не можна діяти правильно, якщо не розумієш, у чому суть проблеми.

Демографія — це не про цифри. Це про майбутнє країни. Або його відсутність.

Дякую, Євгене Глібовицький, за цю правду.

Ми мусимо знати. Щоб діяти.

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